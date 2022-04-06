Ünye Gümrük Müdürlüğü tarım ürünlerinin ithalinde yetkili gümrük idaresi oldu - Haberler

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Ünye Gümrük Müdürlüğü tarım ürünlerinin ithalinde yetkili gümrük idaresi oldu

AA - Deniz Çiçek Palabıyık - Ekonomi
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Ünye Gümrük Müdürlüğü tarım ürünlerinin ithalinde yetkili gümrük idaresi oldu

Tarım ve Orman Bakanlığı kontrolüne tabi ürünlerin ithalat işlemlerinde yetkili gümrük idarelerine Ordu'daki Ünye Gümrük Müdürlüğü de dahil edildi.

ÜNYE, ORDU (AA) - Tarım ve Orman Bakanlığı kontrolüne tabi ürünlerin ithalat işlemlerinde yetkili gümrük idarelerine Ordu'daki Ünye Gümrük Müdürlüğü de dahil edildi.

Ticaret ile Tarım ve Orman bakanlıkları tarafından hazırlanan "Tarım ve Orman Bakanlığı Kontrolüne Tabi Belirli Ürünlerin Girişine Yetkili Gümrük İdareleri ile Resmi Kontrollerini Yapmaya Yetkili İl Tarım ve Orman Müdürlüklerinin Belirlenmesine Dair Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, "zirai karantina kontrolüne tabi diğer bitki ve bitkisel ürünlerin Türkiye Gümrük Bölgesi'ne girişinde kullanılacak gümrük idareleri" listesine, Ordu'daki Ünye Gümrük Müdürlüğü de eklendi.

AA / Deniz Çiçek Palabıyık - Ekonomi

Türkiye, Tarım, Ordu, Ünye, Ekonomi, Haberler

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