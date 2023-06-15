Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, kadın girişimcilere desteklerin devam edeceğini söyledi

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, ilçede kadın girişimcilere verdikleri desteklerin devam edeceğini söyledi. Taka Yöresel Ürün Pazarı projesi ile kadın girişimcilerin el emeği yöresel ürünleri satışa sunulurken, ilçeyi ziyaret eden yerli ve yabancı turistlere yöresel ürünler tanıtılmasına katkı sunuyor, kadın girişimcilere ekonomik kazanç sağlıyor. Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, kadın girişimcilerin çalışmalar hakkında bilgi aldı ve kooperatifi ziyaret etti. Kadın girişimcilerin desteklerinden dolayı Başkan Tavlı'ya teşekkür etti.

Ordu'nun Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, ilçede kadın girişimcilere verdikleri desteklerin devam edeceğini söyledi.

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı'nın üreten kadınlara yönelik çalışmaları devam ediyor. Ünye Belediyesi tarafından hazırlanan ve DOKA'nın desteklediği 'Yöresel Ürünler Hanımeli ile Ekonomiye Dönüşüyor' projesi çerçevesinde Taka Yöresel Ürün Pazarı geçen yıl açılarak hizmete girmişti. Kadın girişimcilerin el emeği yöresel ürünleri bu pazarda satışa sunulurken proje, ilçeyi ziyaret eden yerli ve yabancı turistlere yöresel ürünler tanıtılmasına katkı sunuyor, kadın girişimcilere ekonomik kazanç sağlıyor.

Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Taka Yöresel Ürün Pazarı'nı Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi (DOKAP) Başkanı Hakan Gültekin ve İpekyolu Kadın Kooperatifi Başkanı Bahar Kastan ile birlikte kooperatifi ziyaret etti. Kadın girişimciler çalışmalar hakkında bilgi verirken, desteklerinden dolayı Başkan Tavlı'ya teşekkür etti.

"Kooperatifimizi büyüteceğiz"

Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, "DOKA ile yaptığımız ortak çalışmayla ilçemize kazandırdığımız kooperatifimizi daha da büyütmek için çalışıyoruz. Önümüzdeki süreçte hanım kardeşlerimize yönelik yeni projelerimizi de hayata geçireceğiz" dedi.

Başkan Tavlı, Başkan Gültekin ve beraberindekiler sonrasında kadınlara özel inşa edilen 'Kadınca Yaşam Merkezi'ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu. İçerisinde toplantı alanları, yüzme havuzu da dahil olmak üzere çok sayıda alan bulunan merkezin yıl sonuna kadar açılacağı bildirildi. - ORDU