ÜNLÜ Yatırım Holding'in Kredi Notu Korundu

Japan Credit Rating (JCR) Eurasia, ÜNLÜ Yatırım Holding'in kredi notunu AA+ (tr) olarak koruduğunu açıkladı. Şirketin gelir ve kar yaratma kapasitesindeki iyileşme, tutarlı gelir akışı ve sağlam likidite metrikleri gibi faktörler notun korunmasında etkili oldu.

Uluslararası Derecelendirme Kuruluşu Japan Credit Rating (JCR) Eurasia, ÜNLÜ Yatırım Holding AŞ'nin (ÜNLÜ & Co) uzun vadeli ulusal kurum kredi derecelendirme notunu "çok yüksek kredi kalitesi" anlamına gelen "AA+ (tr)", görünümünü ise stabil olarak koruduğunu belirtti.

ÜNLÜ & Co açıklamasına göre, JCR-Eurasia Rating tarafından yapılan kredi derecelendirme değerlendirmesi sonucunda, ÜNLÜ Yatırım Holding AŞ'nin uzun vadeli uluslararası yabancı para notu "BB", görünümü "negatif" ve uzun vadeli uluslararası yerel para notu "BB", görünümü "negatif" olarak açıklandı.

JCR tarafından düzenlenen ÜNLÜ & Co'ya ait derecelendirme kurulu raporu ve sonuçları www.kap.org.tr, www.unluco.com ve www.jcrer.com.tr web adreslerinde yayınlandı.

JCR Eurasia tarafından yapılan açıklamada ÜNLÜ & Co'nun kredi notunu korumasının nedenleri arasında, "2022 mali yılında görülen ve 2023 finansal sonuçlarında da devam etmesi beklenen gelir ve kar yaratma kapasitesinde kayda değer iyileşme, iyi konumlanmış Grup şirketleri aracılığıyla tutarlı ve yinelenen gelir akışı, 2022 mali yılında hızlı büyüyen toplam varlıklar içinde oransal olarak azalan öz kaynak seviyesine rağmen içsel öz kaynak yaratma kapasitesi ile desteklenen tatmin edici öz kaynak tabanı, yüksek kaliteli aktif büyümesi ile desteklenen sağlam likidite metrikleri, tahvil ihraçları ile çeşitlendirilmiş fonlama yapısının finansal esneklik sağlaması, saygın ortaklık yapısı, yurt içi ve yurt dışı yerleşik bireysel ve kurumsal müşteriler ile köklü ilişkiler ve kurumsal yönetime yüksek uyum." maddeleri sıralandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ÜNLÜ & Co Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Mahmut L. Ünlü, ÜNLÜ & Co olarak etkili finansal stratejileri ve sağlam yönetim yaklaşımlarıyla ulusal kredi derecelendirme notlarını "AA+" olarak koruduklarını belirtti.

Ünlü, "Değişen ekonomik koşullara uyum sağlamak, inovasyonu teşvik etmek ve sürdürülebilir büyüme sağlamak konularında kararlılığımızı sürdürüyoruz. Kredi derecelendirme notumuzu koruma başarısı bizi daha da ileriye taşımak için motivasyon kaynağı oldu. Sektörümüzde fark yaratan güçlü, yenilikçi ve istikrarlı işlere imza atmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.