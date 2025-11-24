ÜNLÜ Ventures, Üç Yeni Yatırımla Girişim Sayısını On'a Çıkardı

ÜNLÜ & Co'nun girişim sermayesi alanındaki uzmanlığı ÜNLÜ Ventures, yılın son çeyreğine erken aşama teknoloji girişimlerine yaptığı üç yeni yatırımla başladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, şirketin Oculera, Forestall ve The Good Wild'e sağladığı finansman desteğiyle portföyündeki girişim sayısı 10'a ulaştı.

ÜNLÜ & Co'nun girişim sermayesi faaliyetlerini ÜNLÜ Ventures çatısı altında yürüttüğü, Türkiye'de kurulan girişimlerin küresel ölçekte büyümesini hedefleyen yapının özellikle finans teknolojileri, yapay zeka, siber güvenlik ve sağlık teknolojileri alanlarında çalışan şirketlere odaklanıyor.

ÜNLÜ Ventures'ın yatırım stratejisinin girişimlerin büyüme süreçlerine bilgi birikimi ve geniş iş ağıyla katkı sunan çok katmanlı bir modele dayanırken, şirket, son yatırım turunda üç girişimin farklı aşamalardaki çalışmalarına finansman sağlanıyor.

Üç girişime uluslararası fonlarla birlikte destek sağlandı

VR tabanlı göz sağlığı ve nörolojik tarama teknolojileri geliştiren Oculera'nın 20'den fazla ülkede kullanılan CE sertifikalı platformunu büyütmek üzere uluslararası fonların katılımıyla 3 milyon dolar yatırım aldı.

Kimlik tabanlı siber saldırılara karşı güvenlik çözümleri sunan Forestall son bir yılda gelirini yüzde 140 artırırken, aralarında ÜNLÜ Ventures'ın da yer aldığı yatırımcı grubundan 1 milyon 350 bin dolarlık yatırım çekti.

Bitki bazlı gıda ve alternatif protein alanında faaliyet gösteren The Good Wild, 32 ürünüyle perakende ve çevrim içi satış kanallarında yer alıyor.

Girişim, Migros, Metro ve Vakko Gourmet gibi markalarla işbirliklerini genişletti. Girişimin 1 milyon 200 bin dolarlık yatırım turuna ÜNLÜ Ventures ile uluslararası fonların katıldı.

"Yeni pazarlar açan iş modellerine odaklanmaya devam edeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ünlü Ventures Direktörü Emre Dilber, girişim sermayesi yatırımlarının Türkiye'de teknoloji üretiminin, küresel pazarlara açılmanın ve yüksek katma değerli büyümenin temel araçlarından biri olduğunu belirtti.

Teknoloji ve internet odaklı girişim fonu 212 Capital Partners ile danışmanlık veren 212 LTD'nin kurucu ortağı olarak bu alandaki öncü adımlardan birine imza attıklarını vurgulayan Dilber, bölgedeki lider girişim fonlarıyla hem yatırımcı hem de stratejik ortak olarak işbirliği yaparak, fintek, sağlık teknolojileri, yapay zeka ve sürdürülebilir gıda gibi farklı sektörlerde faaliyet gösteren yenilikçi girişimlerin ölçeklenmesine katkı sunduklarını savundu.

Bu alandaki uzmanlık ve tecrübelerini ÜNLÜ Ventures çatısı altında teknoloji odaklı iş modellerine sürdürülebilir stratejilerle destek sunarak devam ettiklerini aktaran Dilber, şunları kaydetti:

"Yatırımlarımızla, geleceğin sektörlerinde fark yaratacak doğru iş modellerini önceliklendirerek Türkiye'de ve bölgede teknoloji odaklı büyümeyi destekliyoruz. Küreselleşebilen, ölçeklenebilen ve yeni pazarlar açan iş modellerine odaklanmaya devam edeceğiz. Bu doğrultuda öncelikli hedefimiz, geleceği bugünden inşa eden girişimlere akılcı, sorumlu ve sürdürülebilir sermaye sağlamak."