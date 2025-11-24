+ ÜNLÜ Ventures, Üç Yeni Yatırımla Girişim Sayısını On'a Çıkardı - Haberler
Haberler

ÜNLÜ Ventures, Üç Yeni Yatırımla Girişim Sayısını On'a Çıkardı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ÜNLÜ Ventures, Oculera, Forestall ve The Good Wild gibi erken aşama teknoloji girişimlerine yaptığı yatırımlarla portföyünü genişletti. Yatırım, özellikle finans teknolojileri, yapay zeka, siber güvenlik ve sağlık teknolojilerine odaklanıyor.

ÜNLÜ & Co'nun girişim sermayesi alanındaki uzmanlığı ÜNLÜ Ventures, yılın son çeyreğine erken aşama teknoloji girişimlerine yaptığı üç yeni yatırımla başladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, şirketin Oculera, Forestall ve The Good Wild'e sağladığı finansman desteğiyle portföyündeki girişim sayısı 10'a ulaştı.

ÜNLÜ & Co'nun girişim sermayesi faaliyetlerini ÜNLÜ Ventures çatısı altında yürüttüğü, Türkiye'de kurulan girişimlerin küresel ölçekte büyümesini hedefleyen yapının özellikle finans teknolojileri, yapay zeka, siber güvenlik ve sağlık teknolojileri alanlarında çalışan şirketlere odaklanıyor.

ÜNLÜ Ventures'ın yatırım stratejisinin girişimlerin büyüme süreçlerine bilgi birikimi ve geniş iş ağıyla katkı sunan çok katmanlı bir modele dayanırken, şirket, son yatırım turunda üç girişimin farklı aşamalardaki çalışmalarına finansman sağlanıyor.

Üç girişime uluslararası fonlarla birlikte destek sağlandı

VR tabanlı göz sağlığı ve nörolojik tarama teknolojileri geliştiren Oculera'nın 20'den fazla ülkede kullanılan CE sertifikalı platformunu büyütmek üzere uluslararası fonların katılımıyla 3 milyon dolar yatırım aldı.

Kimlik tabanlı siber saldırılara karşı güvenlik çözümleri sunan Forestall son bir yılda gelirini yüzde 140 artırırken, aralarında ÜNLÜ Ventures'ın da yer aldığı yatırımcı grubundan 1 milyon 350 bin dolarlık yatırım çekti.

Bitki bazlı gıda ve alternatif protein alanında faaliyet gösteren The Good Wild, 32 ürünüyle perakende ve çevrim içi satış kanallarında yer alıyor.

Girişim, Migros, Metro ve Vakko Gourmet gibi markalarla işbirliklerini genişletti. Girişimin 1 milyon 200 bin dolarlık yatırım turuna ÜNLÜ Ventures ile uluslararası fonların katıldı.

"Yeni pazarlar açan iş modellerine odaklanmaya devam edeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ünlü Ventures Direktörü Emre Dilber, girişim sermayesi yatırımlarının Türkiye'de teknoloji üretiminin, küresel pazarlara açılmanın ve yüksek katma değerli büyümenin temel araçlarından biri olduğunu belirtti.

Teknoloji ve internet odaklı girişim fonu 212 Capital Partners ile danışmanlık veren 212 LTD'nin kurucu ortağı olarak bu alandaki öncü adımlardan birine imza attıklarını vurgulayan Dilber, bölgedeki lider girişim fonlarıyla hem yatırımcı hem de stratejik ortak olarak işbirliği yaparak, fintek, sağlık teknolojileri, yapay zeka ve sürdürülebilir gıda gibi farklı sektörlerde faaliyet gösteren yenilikçi girişimlerin ölçeklenmesine katkı sunduklarını savundu.

Bu alandaki uzmanlık ve tecrübelerini ÜNLÜ Ventures çatısı altında teknoloji odaklı iş modellerine sürdürülebilir stratejilerle destek sunarak devam ettiklerini aktaran Dilber, şunları kaydetti:

"Yatırımlarımızla, geleceğin sektörlerinde fark yaratacak doğru iş modellerini önceliklendirerek Türkiye'de ve bölgede teknoloji odaklı büyümeyi destekliyoruz. Küreselleşebilen, ölçeklenebilen ve yeni pazarlar açan iş modellerine odaklanmaya devam edeceğiz. Bu doğrultuda öncelikli hedefimiz, geleceği bugünden inşa eden girişimlere akılcı, sorumlu ve sürdürülebilir sermaye sağlamak."

Kaynak: AA / Kerem Alp Eren Kaya - Ekonomi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan komisyonun İmralı kararına ilk yorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan komisyonun İmralı kararına ilk yorum
Erdoğan: Kılıçdaroğlu koyunlarında besledikleri yılanlardan rahatsız olmuş ve isyan etmiş

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na destek! Bu sözler çok konuşulur
Kuduzdan ölen Hasan'ın son anlarına ait görüntüler ortaya çıktı

Kuduzdan ölen Hasan'ın son görüntüleri dehşete düşürdü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pakistan'da karargaha saldırı düzenlendi

Ülke şokta! Jandarma karakoluna intihar saldırısı
Daha 16 yaşındaydı! Odaya giren ailesi korkunç manzarayla karşılaştı

Daha 16 yaşındaydı! Odaya giren ailesi korkunç manzarayla karşılaştı
Hakan Çalhanoğlu derbide resmen kabusu yaşadı

Milli yıldızımızın kabusu yaşadığı an: Liderliğe giden takım 4. oldu
Milyonların beklediği soru yanıt buldu? Osimhen, Fenerbahçe derbisine yetişecek mi?

Milyonların beklediği soru yanıt buldu? Fener derbisine yetişecek mi?
Pakistan'da karargaha saldırı düzenlendi

Ülke şokta! Jandarma karakoluna intihar saldırısı
Eskişehir'de feci trafik kazası: 2 kadın hayatını kaybetti

Karşıdan karşıya geçmeye çalışan 2 kadın hayatını kaybetti
Milli boksör zafer kemerini Sedat Peker'e hediye etti

Zafer kemerini Peker'e hediye etti
Bahis skandalında yeni gelişme! TFF Başkanı bu kez kulüpleri işaret etti

Bahis skandalında yeni gelişme! Bu kez kulüpleri işaret etti
Türk Hava Yolları, Venezuela uçuşlarını 4 gün süreyle askıya aldı

Gerilim tırmanıyor! THY o ülkeye uçuşları resmen askıya aldı
TBMM Plan ve Bütçe görüşmelerinde tartışma çıktı! CHP'li vekilin üzerine yürüdü

Bütçe görüşmelerinde ortalık karıştı! CHP'li vekilin üzerine yürüdü
İstanbul Valiliği duyurdu: Sokak köpeklerini kontrolsüz beslemek yasaklandı

İstanbul Valiliği'nden yeni genelge! Resmen yasaklandı
'Pes' dedirten hırsızlık! Pamuk Prenses'in cücelerini çaldılar

"Pes" dedirten olay! Pamuk Prenses'in dört cücesi kaldı
Cenevre'deki barış görüşmelerinde tansiyon tavan! Savunma bakanı kalem kırdı

Dünya bu görüntüyü konuşuyor! Bakan toplantı sırasında kalem kırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.