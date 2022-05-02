Ünlü ressamlardan esinlenen öğrenciler atıklardan tasarımlar yapıyor

Trabzon'daki ilkokul öğrencileri, başka il ve ülkelerdeki arkadaşlarıyla buluştukları çevirmiçi ortamda dünyaca ünlü ressamların eserlerinden ilham alarak atık malzemelerden kendi tasarımlarını oluşturuyor.

Ce-Zi-Ne Kardeşler İlkokulunda sınıf öğretmeni Ayşe Şeyma Aydın ve Hızırbey İlkokulunda sınıf öğretmeni Tuğçe Bayram'ın öncülüğünde hayata geçirilen "Tüketen Dünya Dönüşen Sanat" adlı eTwinning Projesi kapsamında, öğrencilerin dünyaca ünlü sanatçıları tanımaları ve atık malzemelerin geri dönüştürülebilir olduğunun farkına varmaları hedefleniyor.

Trabzon'un yanı sıra Muğla, Ordu, Kocaeli ve Zonguldak ile Hırvatistan, Romanya ve İtalya'dan da 8-9 yaş grubu toplam 112 öğrencinin katıldığı projede, belirli aralıklarla çevirim içi olarak Vincent Van Gogh, Giuseppe Arcimboldo, Vasili Kandinski, Yayoi Kusama gibi dünyaca ünlü ressamların eserleri inceleniyor, ardından da fikir alışverişinde bulunuluyor.

İnceledikleri ressamların eserlerini, atölyelerinde atık malzemelerle yaparak kendi tasarımlarını oluşturan öğrenciler, hem atıkların kullanılması konusunda farkındalık oluşturuyor hem de hayal güçlerini geliştiriyor.

Atık malzemelerden enstrümanlar da yaparak çalan öğrenciler, yazıp besteledikleri "Çöp atma çevrene, kirletme dünyayı. Dönüştür eskiyi, güzelleştir çevreni" rap şarkısıyla hem eğleniyor hem de atık malzemelerin değerlendirilmesine dikkat çekiyor.

"Çocuklar atıkların geri dönüştürülebilir olduğunu fark etmiş oldular"

Proje yürütücülerinden Ayşe Şeyma Aydın, AA muhabirine, "Tüketen Dünya Dönüşen Sanat" adlı eTwinning Projesi'ni, 9'u Türk, 17 ortakla yürüttüklerini söyledi.

Proje kapsamında dünyaca ünlü sanatçıları incelediklerini belirten Aydın, "Sanatçıları inceledik, eserlerini yaparken pet şişe, gazete kağıdı, atılmış kağıtlar gibi ürünler kullandık. Vasili Kandinski, müzikle resmi birleştiren bir sanatçı. Ondan esinlenerek atık malzemelerden sanat eserleri ve müzik aletleri de yaptık." dedi.

Aydın, proje ortaklarıyla şarkı da bestelediklerini anlatarak, "Proje ortaklarımızdan öğrencilerimiz birer dörtlük yazdılar ve bu dörtlükleri birleştirerek ortak ürün olan proje şarkımızı oluşturduk. Proje şarkımızda da atık malzemelere dikkati çektik. İçerik olarak hangi ürün yerine ne kullanabiliriz, pet şişe yerine matara kullan, plastik poşet yerine bez torba kullan gibi sloganlarımız da yer aldı." ifadelerini kullandı.

"Ressamları tanımak hoşuma gitti"

Atık malzemelerle Van Gogh'un "Ayçiçekleri" tablosunu yapan 3. sınıf öğrencisi Gizem Tüfekçi, proje sayesinde ressamları tanıdığını söyledi.

Tüfekçi, "Resim yapmayı seviyorum ve ressamları tanımak hoşuma gitti." dedi.

Çınar Karagöz, Giuseppe Arcimboldo'dan esinlenip, meyveleri kullanarak kendi portresini yaptığını anlatarak, "Yaptığım çalışmada muz, soğan, fasulye kullandım." ifadesini kullandı.

Zeynep İkra Aksaç ise Van Gogh'un tablosundan esinlenerek kullanılmış test ve gazete kağıtları gibi atık malzemeleri boyayıp üzerine tuz ve şeker dökerek tasarım yaptığı belirtti.