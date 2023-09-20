Yatırım hizmetleri ve varlık yönetim grubu ÜNLÜ & Co'nun iştiraki ÜNLÜ Portföy Genel Müdürlüğüne Semih Kara atandı. Kara, 24 yıllık deneyime sahip bir finans uzmanıdır.

Yatırım hizmetleri ve varlık yönetim grubu ÜNLÜ & Co'nun iştiraki ÜNLÜ Portföy Genel Müdürlüğüne Semih Kara atandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ÜNLÜ Portföy'de üst düzey atama gerçekleşti.

Finans sektöründe 24 yıllık deneyime sahip olan Kara, ÜNLÜ Portföy'de genel müdür olarak görevine başladı.

Semih Kara, 1997'de Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra eğitim hayatına Fordham Üniversitesi Gabelli İşletme Okulu'nda yüksek lisans yaparak devam etti.

Kariyerine Euromoney'de araştırma görevlisi olarak başlayan Kara, sırasıyla Morgan Stanley, Archery Capital LLC (New York City), Yapı Kredi Portföy Yönetimi'nde uzun yıllar çalıştı. Kara, son olarak Tacirler Portföy'de Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı.???????