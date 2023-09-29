ÜNLÜ Menkul Değerler aracılığıyla gerçekleşen CarrefourSA kira sertifikası ihracı tamamlandı

ÜNLÜ Menkul Değerler aracılığıyla gerçekleştirilen, Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama AŞ'nin ihraççı ve CarrefourSA Sabancı Ticaret Merkezi'nin fon kullanıcısı olduğu kira sertifikalarının satışı tamamlandı.

ÜNLÜ Menkul Değerler aracılığıyla gerçekleştirilen, Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama AŞ'nin ihraççı ve CarrefourSA Sabancı Ticaret Merkezi'nin fon kullanıcısı olduğu kira sertifikalarının satışı tamamlandı.

ÜNLÜ Menkul Değerler açıklamasına göre, ihraç edilen sertifikalara gelen yoğun talep üzerine, maksimum nominal ihraç tutarı olan 250 milyon TL'lik satış gerçekleştirildi.

???????Söz konusu borçlanma aracı SPK'nın yatırım kuruluşlarına ilişkin düzenlemelerinde tanımlanan yurt içindeki nitelikli yatırımcılara satılırken, vadesi 179 gün olarak belirlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ÜNLÜ & Co Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Mahmut L. Ünlü, ÜNLÜ Menkul Değerler aracılığı ile bir sermaye piyasası işlemini daha üst limitten başarıyla tamamladıklarını ifade etti.

Ünlü, "Bu ihraç ile başarılı çalışmalarımıza bir yenisini eklemiş olduk. Liderlik vizyonumuz ve yönetim anlayışımızla gelecekte de sermaye piyasalarında öncü rol oynamaya devam edeceğiz. Sermaye piyasalarımıza derinlik kazandırmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Gerçekleştirmiş olduğumuz bu ihraç aynı zamanda nitelikli yatırımcılara ulaşma konusundaki gücümüzü de gösteriyor. Bu başarıda bize katkı sağlayan tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.????