Ünlü futbolcuların dolandırıldığı iddiasıyla ilgili özel bankadan açıklama

Levent Büyükdere Şubesi'nde "özel kapalı fon" sistemiyle aralarında ünlü futbolcuların bulunduğu mağdurların dolandırıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmaya ilişkin özel banka tarafından yapılan açıklamada, 28 kamera ile izlenen şube kayıtlarının polise sunulduğu ve çekilen paraların fona katılmak üzere alışveriş merkezi, restoran ve kafe gibi yerlerde elden teslim edildiği, sistemin tamamen banka ve şube dışında kişiler tarafından kurulmuş, farklı bir yapılanma" olduğu vurgulandı.

LEVENT Büyükdere Caddesi Şubesi'nde "özel kapalı fon" sistemiyle aralarında ünlü futbolcuların bulunduğu mağdurların dolandırıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmaya ilişkin özel banka tarafından yapılan açıklamada, 28 kamera ile izlenen şube kayıtlarının polise sunulduğu ve çekilen paraların fona katılmak üzere alışveriş merkezi, restoran ve kafe gibi yerlerde elden teslim edildiği, sistemin tamamen banka ve şube dışında kişiler tarafından kurulmuş, farklı bir yapılanma" olduğu vurgulandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Fatih Terim, Arda Turan, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan'ın da arasında bulunduğu çok sayıda insanın dolandırıldığı iddiasıyla şube müdürü Seçil E. 11 Nisan'da tutuklanmıştı. Söz konusu soruşturmaya ilişkin özel bankadan yapılan açıklamada, suç duyurusunda bulundukları şube müdürü Seçil E. hakkında yurt dışı yasağı talep edildiği, Seçil E. tutuklanmadan önce de iddia sahibi 18 kişinin ifadesine başvurulduğu belirtildi. Levent Büyükdere Şubesinin kamera kayıtlarının ve Seçil E.'nin kullandığı bilgisayarın savcılığa sunulmak üzere mali polise teslim edildiği kaydedildi. Seçil E. tarafından bazı iddia sahiplerine verildiği ileri sürülen belgelerin ise banka sistemine kayıtlarına dayanılarak üretilmeyen, mevzuatta karşılığı olmayan dokümanlar olduğu ifade edildi. Açıklamada, "iddia sahipleri tarafından çekilen paraların, fona katılmak üzere alışveriş merkezi, restoran ve kafe gibi yerlerde elden teslim edildiği, sistemin tamamen banka ve şube dışında kişiler tarafından kurulmuş, farklı bir yapılanma" olduğu vurgulandı.

Özel bankanın açıklamasının tamamı şöyle: