Sosyal medyada doktor eşi ve çocuklarıyla yaptığı paylaşımlarla tanınan ve asıl mesleği hemşirelik olan ünlü fenomen Özlem Lina Öz, Ataşehir'de güzellik merkezi açtı. Şu anda bin kişiye istihdam sağlayan Öz, yıl sonunda bu rakamın 3 bini geçmesini hedefliyor.

Sosyal medyada doktor eşi ve çocuklarıyla yaptığı paylaşımlarla tanınan ve asıl mesleği hemşirelik olan ünlü fenomen Özlem Lina Öz, Ataşehir'de güzellik merkezi açtı. Şu anda bin kişiye istihdam sağlayan Öz, yıl sonunda bu rakamın 3 bini geçmesini hedefliyor.

Yoğun katılımın olduğu açılışa sanat, magazin ve medya dünyasından birçok kişi katıldı.

"EŞİMİN YANINDA HEMŞİREYİM, EV HANIMIYIM, ANNEYİM"

Güzellik merkezi açılışında konuşan Özlem Lina Öz, "Ben aslında halen kliniğimizde eşimin yardımına giden bir hemşireyim, ev hanımıyım, üç çocuk annesi bir kadınım. Aynı zamanda sosyal medya içerik üreticisiyim. Yoğun katılımın olması inanılmaz gurur verici. Gelen ve gelemeyen herkese sonsuz şükranlarımızı iletiyoruz" diye konuştu.

"YÜZDE 15 BİN BÜYÜDÜK"

Öz, "Geçen yılın sonunda eşimin yakın arkadaşı, aile dostumuz ve iş insanı İbrahim Karaorhanlı ile ortak olduk. Girişimlerimize hiç şüphe etmeden inanılmaz bir yatırım yaptı. Bu yatırımla birlikte işlerimizde yüzde 15 binlik bir büyüme ivmesi yakaladık. Yatırım hemen meyvelerini verdi biz de girişimlerimize yeni girişimler dahil ettik. Mevcut işlerimizi geliştirmeye, gece gündüz durmadan özveriyle çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

"YIL SONUNA KADAR İSTİHDAMIMIZI 3 BİNİN ÜZERİNE ÇIKARMAYI HEDEFLİYORUZ"

Ünlü fenomen, sözlerini şöyle tamamladı:

"Takipçilerimiz bizleri kendilerinden biri olarak görüyor. Aile bireyleri gibi benimsiyorlar. Bu sebeple kendimizin memnun kalmayacağı hiçbir işi asla onlara sunmadık. Haliyle çok güzel bir başarı yakaladık. Allah bize güç ve sağlık verdikçe daha güzel işlere imza atacağız. Ülkemize katkı sağlamak amacıyla bu yılın sonuna kadar girişimlerimizdeki istihdamımızı 3 binin üzerine çıkarmayı ve ekmeğimizi daha geniş kitlelerle bölüşmeyi hayal ediyoruz."

Sosyal medyada 2 milyon 160 bin takipçiye ulaşan iş kadını Özlem Lina Öz, 8 sektörde eşiyle kurduğu 'Dr. Tayyar Öz', 'Eliamor', 'Peradex Clean', 'Özlem Öz Beauty', 'Dr. Öz Klinik' markalara bir yenisini ekledi ve güzellik merkezi açtı.