ÜNLÜ & Co, yılın ilk çeyreğinde net karını yüzde 246 artırdı

ÜNLÜ Yatırım Holding (ÜNLÜ & Co), 2022'nin ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre brüt karını yüzde 64 artışla 112,5 milyon TL'ye çıkartırken, net karını da yüzde 246'lık artışla 38,7 milyon TL'ye yükseltti.

ÜNLÜ & Co, 2022 yılının ilk çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı

ÜNLÜ & Co'nun ilk çeyrek finansal sonuçlarına göre brüt karı bir önceki yılın aynı çeyreğine kıyasla yüzde 64 artarak 112 milyon 473 bin 432 TL'ye çıktı. Finansman ve vergi öncesi karını (FAVÖK) bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 66 yükselten ÜNLÜ & Co'nun söz konusu dönemde esas faaliyet karı da bir önceki yılın aynı dönemine göre 10 milyon 556 bin 123 TL'lik artış ile 28 milyon 456 bin 489 TL olarak gerçekleşti.

ÜNLÜ & Co'nun net karı ise yılın ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 246 artarak 11 milyon 192 bin 586 TL'den 38 milyon 749 bin 333 TL'ye yükseldi.

Kurulduğu günden bu yana geçen 25 yılı aşkın sürede yatırım hizmetleri ve varlık yönetimi alanlarında yürüttüğü faaliyetleriyle sektörünün öncü gruplarından biri olan ÜNLÜ & Co, 2022 yılı ilk çeyreğini 1 milyar 32 milyon 332 bin 569 TL aktif büyüklük ve 650 milyon 718 bin 281 TL öz kaynak büyüklüğüyle tamamladı.

İlk çeyrek sonuçlarına göre öz kaynak karlılığını yüzde 25'e çıkartan ÜNLÜ & Co, aktif karlılığını da bir önceki yılın aynı dönemine göre 8,2 baz puan artışla yüzde 16'ya yükseltti.

Son 3 yılda düzenli olarak artış trendinde seyreden şirketin brüt karı 2019 yılında 174 milyon TL iken, 2020 yılında 242 milyon TL'ye ve 2021'de 300 milyon TL'ye ulaşmıştı.

"Hedefimiz, 100 yıl sonra da varlığını sürdürecek bir finans kuruluşu olmak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen ÜNLÜ & Co Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Mahmut Ünlü, yılın ilk 3 ayında elde ettikleri finansal sonuçların tüm çalışma arkadaşlarının özverisini tescil ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"2021 yılındaki güçlü finansal sonuçlarımızı yılın ilk çeyreğinde de sürdürmemiz, hedeflerimiz için önemli bir adım. İşimize ve ortaklarımıza karşı olan sorumluluğumuz ile gelecek dönemlerde de bu başarının devam etmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Türkiye'nin öncü yatırım hizmetleri ve varlık yönetimi grubu olarak en önemli hedefimiz, 100 yıl sonra da varlığını sürdürecek bir finans kuruluşu olmak. Bu hedef için gerçekleştirmiş olduğumuz her başarılı sonuç yeni bir motivasyon kaynağı olurken, hedeflerimizi gerçekleştirme yolunda da bizleri cesaretlendiriyor."