Ünlü & Co'nun Brüt Karı Yüzde 97 Arttı

Ünlü & Co, 6 aylık finansal sonuçlarına göre brüt karını bir önceki yıla göre yüzde 97 artırarak 501 milyon 349 bin 578 TL'ye ulaştı. Şirketin vergi öncesi karı ise yüzde 129 oranında yükselerek 278 milyon 490 bin 610 TL oldu. Net kar da yüzde 172 artışla 232 milyon 821 bin 663 TL'ye yükseldi.

Ünlü Yatırım Holding (Ünlü & Co), 6 aylık finansal sonuçlarına göre, brüt karı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 97 artarak 501 milyon 349 bin 578 TL'ye ulaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Vergi Öncesi Karı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 129 oranında yükselerek 278 milyon 490 bin 610 TL olarak gerçekleşti.

Ünlü & Co'nun net karı da yılın ilk yarısında, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 172 artışla 85 milyon 620 bin 784 TL'den, 232 milyon 821 bin 663 TL'ye yükseldi.

Ünlü & Co, 2023'ün ilk yarısını 2 milyar 237 milyon 252 bin 989 TL aktif büyüklük ve 1 milyar 94 milyon 466 bin 155 lira öz kaynak büyüklüğüyle tamamladı. İlk yarı sonuçlarına göre öz kaynak karlılığını yüzde 47'ye, aktif karlılığını da yüzde 24'e yükseltti.

Son 3 yılda düzenli olarak artış trendinde seyreden ve 2023'ün ilk yarısında 501 milyon lira olarak gerçekleşen şirketin brüt karı, 2020'de 242 milyon TL iken 2021'de 300 milyon TL'ye ve 2022'de de 692 milyon TL'ye ulaşmıştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ünlü & Co Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Mahmut L. Ünlü, finans piyasalarının gelişmesi için çalışmalarına hız kesmeden devam ettiklerini aktararak, "Bu çalışmalarımızın başarılı sonuçlarını bilançomuzda da görmek bizler için mutluluk verici. 2022'nin ardından bu yılın ilk yarısında da güçlü performansımızı sürdürdük. Hedeflerimize ulaşmak için bu performansı yılın geri kalanında da sürdürerek, güçlü sonuçları tüm yıla yayacağımıza dair inancımız tam." ifadelerini kullandı.