ÜNLÜ & Co, Europe Banking Awards 2022'de 4 ödül kazandı

ÜNLÜ & Co, EMEA Finance tarafından düzenlenen Europe Banking Awards 2022'de 4 kategoride ödüle layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, EMEA Finance tarafından Orta ve Doğu Avrupa (CEE) ile Bağımsız Devletler Topluluğu (CIS) bölgelerinin en iyi bankaları ve finans kuruluşlarının seçildiği 2022 Europe Banking Awards/ Avrupa Bankacılık Ödülleri sahiplerini buldu.

Bu çerçevede ÜNLÜ & Co, Avrupa'da Kurumsal Sosyal Sorumluluk ödülünü alırken, Türkiye'de ise Best Investment Bank, Best M&A House ve Best Debt House kategorilerinde ödüle layık görüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ÜNLÜ & Co Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Mahmut L. Ünlü, kuruluşlarından bugüne topluma geri vermeyi hep çok önemsediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Kurumsal sosyal sorumluluk projelerimizde başta girişimcilik olmak üzere, eğitim ve kadının iş hayatında desteklenmesi olarak 3 ana dala odaklandık ve birçok değerli kurum ve paydaşla iş birliği yaptık. Temel değerlerimizden biri olan kurumsal sosyal sorumluluk alanında Avrupa'da ilk defa ödül aldığımız için gururluyuz. Sürdürülebilir kalkınma ve toplumsal refah için çalışmalar yaparak pozitif etkiyi güçlendirmeyi hedefliyor, ekonomik büyüme ve toplumsal kalkınmada kadınların iş gücüne katılımının ve girişimciliğin desteklenmesinin önemli bir payı olduğuna inanıyoruz.

Bu amaçla 2016'da Türkiye Girişimcilik Vakfı ve Endeavor Türkiye desteği ile hayata geçirdiğimiz ÜNLÜ & Co Kadın Girişimciler Akademisi ile beş yılda 100 kadın girişimciye eğitim desteği sağladık, girişimcilik yolculuklarında onları cesaretlendirmek istedik. Bu alandaki misyonumuz devam ediyor.

2023 yılı başında da yazılım alanında ve girişimcilik ekosistemindeki kadın sayısının yetersiz olmasından yola çıkarak Türkiye Girişimcilik Vakfı (GİRVAK) iş birliğiyle projelendirdiğimiz ÜNLÜ & Co Kadın Teknoloji Girişimcileri Akademisi'ni hayata geçirdik. 13 aylık bu yolculukta yer alan takımlarımızı sahip oldukları yazılım ve teknoloji yetkinliklerini eğitimler ile desteklerken, fikirlerinin başarılı girişimlere dönüşmesi için ihtiyaçları olan tüm alanlara dokunmayı hedefliyoruz. Bu projeyle de fark yaratacağımıza, ekosisteme başarılı, karlı, yaratıcı yeni girişimler katacağımıza eminiz."

"Sürdürülebilir bir geleceğe katkı sağlamak için çalışmaya devam edeceğiz"

Mahmut L. Ünlü, "Europe Banking Awards'da Kurumsal Sosyal Sorumluluk alanında Avrupa'da ilk kez aldığımız ödülün yanı sıra, Türkiye'de üst üste üçüncü kez 'Best M&A House', ikinci kez 'Best Invesment Bank' kategorilerinde de ödüle layık görüldük ve bu sene 'Best Debt House' ödülünü de kazandık." ifadelerini kullandı.

Kazandıkları bu ödüllerin kendilerine güç ve cesaret verdiğine işaret eden Ünlü, "Birlikte ülke ekonomimiz için güzel ve sürdürülebilir bir geleceğe katkı sağlamak için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ödülleri almamıza katkı sağlayan çalışanlarımıza, değerli müşterilerimize ve tüm iş ortaklarımıza bugüne kadar göstermiş oldukları destek ve iş birliği için Yönetim Kurulumuz ve şahsım adına teşekkür ederim. Ülke ekonomimiz için güzel ve sürdürülebilir bir geleceğe katkı sağlamaya yönelik çalışmalarımıza devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.