ÜNLÜ & Co, EMEA Finance tarafından 3 kategoride ödüle layık görüldü

ÜNLÜ & Co, EMEA Finance tarafından Orta ve Doğu Avrupa (CEE) ile Bağımsız Devletler Topluluğu (CIS) bölgelerinin en iyi bankaları ve finans kuruluşlarının seçildiği ve bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Europe Banking Awards'da (Avrupa Bankacılık Ödülleri) 3 farklı kategoride ödüle layık görüldü.

ÜNLÜ & Co açıklamasına göre, ikinci yıl üst üste "Best M&A House-Turkey" ödülünü alan ÜNLÜ & Co, bu yıl ek olarak "Best Investment Bank-Turkey" ve "Financial Inclusion-CEE&CIS" kategorilerinde de ödül sahibi oldu.

Kurumsal finansman ve danışmanlık hizmetlerinde pazarda lider konumda bulunan ÜNLÜ & Co, 2021 yılında Assan Gıda'nın Kraft Heinz'e satışı, Tepe Güvenlik'in Securitas'a satışı, Ekol Ofset'in Romvan NV'ye satışı gibi önemli M&A işlemlerinin yanı sıra Pegasus Havayolları'nın borç sermaye piyasalarındaki ilk ihracına da aracılık etti.

ÜNLÜ & Co ayrıca 2021 itibarıyla dünyanın en büyük yatırım bankalarından Goldman Sachs'ın Türkiye piyasalarında ihraççısı olduğu varantların piyasa yapıcılığını üstlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ÜNLÜ & Co Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Mahmut L. Ünlü, ÜNLÜ & Co olarak 1996 yılından bu yana deneyim kazanan ve sektörün şekillenmesine katkı sağlayan bir yapılarının olduğunu belirterek, M&A işlemlerinde Türkiye'nin lider kuruluşu olduklarını aktardı.

Ünlü, bu yıl EMEA Finance tarafından "Best M&A House" kategorisine ek olarak, "Best Investment Bank-Turkey" ve bölgesel "Financial Inclusion" kategorilerinde de ödüle layık görülmüş olmanın kendilerini son derece mutlu ettiğini kaydetti.

Geride bıraktıkları 26 yılda gerçekleştirdikleri birçok başarılı şirket alım satım, pay senedi ve borçlanma araçları plasmanı işlemleri ile ülke ekonomisine 20 milyar doların üzerinde değer oluşturduklarını ifade eden Ünlü, şunları kaydetti:

"2020 yılının son çeyreğinde başlattığımız "Dijital Dönüşüm Projesi" ile birlikte müşterilerimize verdiğimiz hizmet kalitesini daha üst seviyelere taşımayı hedefliyor, iş süreçlerimizi optimize ediyoruz. Goldman Sachs ile iş birliğimiz çerçevesinde piyasa yapıcılığını üstlendiğimiz varantlar ile küresel bilgi-birikimi ülkemizdeki yatırımcılara sunuyoruz.

5 yılda 100 mezun verme hedefiyle yola çıkarak 2021'de başarıyla tamamladığımız Kadın Girişimciler Akademisi projemizle gurur duyuyoruz. Yeni hizmet ve uygulamaları devreye almaya, farklı proje ve iş birlikleriyle müşterilerimizle temas noktalarımızı zenginleştirmeye devam edeceğiz."

"Ülkemiz ekonomisine değer katmak için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz"

ÜNLÜ & Co'yu kurarken, 100 yıl sonra da varlığını sürdürecek, başarılı, lider, girişimci ruhunu koruyan bir finans kuruluşu oluşturmayı hedeflediklerini belirten Ünlü, aldıkları bu ödüllerin hedefleri için başarılı adımlar attıklarının bir göstergesi olduğunu ifade etti.

Ünlü, "Ödülleri almamıza katkı sağlayan başta çalışanlarımıza, değerli müşterilerimize ve tüm iş ortaklarımıza yönetim kurulumuz ve şahsım adına teşekkür ederim. Ekiplerimiz ve uzman kadrolarımızla hem müşterilerimizin beklentilerine cevap vermek, hem de ülkemiz ekonomisine değer katmak için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." açıklamasını yaptı.

Ödüller ile ilgili açıklama yapan EMEA Finance Magazine'nin Yayımcısı ve CEO'su Christopher Moore ise ÜNLÜ & Co'yu Avrupa Bankacılık Ödülleri'nde Financial Inclusion, Best M&A House-Turkey ve Best Investment Bank-Turkey olmak üzere üç farklı kategoride ödüllendirmekten gurur duyduklarını aktardı.

Moore, beş yıl önce Kadın Girişimciler Akademisi'ni (KGA) tasarlayan ve hayata geçiren ÜNLÜ & Co'nun, yılda ortalama 20 mezunla, 2021'de 100'üncü kadın girişimcisini mezun ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"ÜNLÜ & Co ayrıca, birleşme ve satın alma danışmanlığı, yatırım ve varlık yönetimi alanlarındaki faaliyetleriyle Türkiye sermaye piyasalarında etkileyici bir performans kaydetti. Grup, hem alıcı hem de satıcı taraf danışmanlığını yaptığı başarılı M&A işlemleri gerçekleştirdi. Bunun yanı sıra, Türkiye hisse senedi piyasalarında inovasyon ve yeni hizmetlerin öncüsü olan ÜNLÜ & Co iştiraki ÜNLÜ Menkul, Goldman Sachs tarafından ihraç edilen varantlarda piyasa yapıcılık faaliyetini yürütmeye yetkili aracı kurum oldu."