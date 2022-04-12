Üniversitelilere yönelik ödüllü fon yarışmasının başvuruları 18 Nisan'da başlıyor

Takasbank, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) ve Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği (TKYD) iş birliğinde üniversite öğrencilerine yönelik "Altın Yumurta Üniversiteli Fon Sepetim Yarışması"nın başvuruları 18 Nisan'da başlıyor.

TSPB'den yapılan açıklamaya göre, üniversiteli gençleri uzun vadeli tasarruf ve yatırıma yönlendirmek, yatırım fonları hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak ve Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu'nun (TEFAS) kullanım yaygınlığını artırmak amacıyla başlatılan fon sepeti yarışmasının bu yıl 3.'sü düzenleniyor.

Altın Yumurta Üniversiteli Fon Sepetim Yarışması'nda üniversite öğrencilerinden sanal ortamda oluşturulan portföylerini üç farklı senaryoya göre, bu senaryoda yer alan profillerden en az birini seçerek yönetmeleri isteniyor.

Öğrenciler yarışmaya edu.tr veya kendi üniversitelerinin resmi uzantılı mail adresleri ile cep telefonlarına yüklenen Altın Yumurta Fon Sepetim mobil uygulaması üzerinden başvuruda bulunabilecek.

Yarışma için mobil uygulamaya güvenlik sebebiyle yurt dışından erişim sağlanamayacak. Yarışmaya başvurular, 30 Nisan Cumartesi saat 23.00'a kadar yapabilecek. Başvurusu kabul edilen öğrenciler, 9 Mayıs'ta başlayacak yarışmaya katılmaya hak kazanacak. Yarışma, 30 Kasım'a kadar devam edecek.

Yarışmacılardan; 20-39, 40-64 ve 65 ve üstü yaş dönemlerini kapsayan üç farklı senaryo ile her senaryo için 1 milyon TL tutarındaki sanal bütçeyi yönetmeleri istenecek. Yarışmacılar varlık dağılımını sadece TEFAS'ta işlem gören menkul kıymet yatırım fonlarından (serbest fonlar hariç) oluşturabilecek.

Katılımcılar, hafta içi ve hafta sonu 14.00-23.00 saatlerinde işlem yapabilecek, ayrıca sepet değiştirme veya dengeleme her ay azami 4 (dört) kez gerçekleştirilebilecek.

Yarışma sonunda her varlık sınıfındaki farklı isimlerdeki birinciler 15 bin TL, ikinciler ise 12 bin TL nakit para ödülü kazanacak. Yarışmanın büyük ödülü ise "nakit" olarak yarışmada ilk iki dereceye girenlerin olacak. Böylece yarışmada toplamda 81 bin TL tutarında ödül verilecek. Ödül alınabilmesi için "kayıt tarihi itibarıyla öğrenci olunması" zorunlu olacak.

Altın Yumurta Üniversiteli Fon Sepetim Yarışması'na katılım ücretsiz olacak. Yarışmaya, Türkiye'de yerleşik bir üniversitede ön lisans veya lisansa kayıtlı 18-26 yaş aralığındaki öğrenciler katılabilecek. Ancak yarışmaya katılım için kayıt şartı bulunacak.

"TEFAS güçlü bir veri kaynağı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Takasbank Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Avşar Sungurlu, Altın Yumurta Üniversiteli Fon Sepetim yarışmasının üçüncü yılında da proje paydaşı olarak Takasbank'ın teknolojik altyapısını üniversiteli katılımcılara sunmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

Sungurlu, senaryo çeşitliliği ve yarışma kısıtlarında yüksek kar maksimizasyonu için yarışmacıların, detaylı fon analizi ve karşılaştırma yapabilecekleri TEFAS platformundan yararlanmalarının fayda sağlayacağını belirtti.

Gençlerin yatırım alışkanlıklarının finansal okuryazarlıklarının üniversite döneminde başlaması gerektiğini vurgulayan Sungurlu, yarışmanın sermaye piyasalarının gelişmesi ve derinleşmesine katkı sağlayacağına işaret etti. Her geçen yıl yarışmaya ilgi ve katılımın artmasını beklediğini ifade eden Sungurlu, tüm yarışmacılara başarılar diledi.

"Amaç gençlerimizin finansal okuryazarlığı artırarak doğru yatırımcı olmalarını sağlamak"

TSPB Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Öztop da "Gelecekte ülkemize yön verecek gençlerimizin finansal konularda bilinçlenmesi, daha güçlü bir Türkiye ekonomisi için oldukça önemli. Birlik olarak bu anlayışla bütün etkinliklerimizde başta genç yatırımcılar olmak üzere yatırımcıların bilinçlendirilmesi ve eğitimlerine önem veriyoruz. Üç yıldır devam eden Altın Yumurta Üniversiteli Fon Sepetim ödüllü yarışmamız da bu alanda yürüttüğümüz önemli bir projemizdir." ifadelerini kullandı.

Geleneksel hale getirilen yarışmaya gençlerin büyük ilgi gösterdiğinin altını çizen Öztop, "Yarışmamız için başvurularımız 18 Nisan'da başlıyor, tüm üniversiteli gençlerimizin bu yıl da yarışmaya katılımlarını bekliyoruz. Altın Yumurta Üniversiteli Fon Sepetim yarışması ile gençlerimizin iyi birer yatırımcı olmalarını amaçlıyoruz." açıklamasında bulundu.

Öztop, Türkiye'de yatırım fonları ile sermaye piyasalarının nasıl çalıştığına ilişkin uygulamaya yönelik pratik bilgilerin yer aldığı ödüllü yarışma ile gençlerin uzun vadeli yatırıma yönlendirildiğini belirtti.

"Öğrenciler yatırım fonlarına yatırımla uzun vadeli yatırıma ve tasarrufa teşvik edilecek"

Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği Başkanı Mehmet Ali Ersarı ise üniversite öğrencilerine yatırım fonlarını ve TEFAS'ı tanıtmanın yanı sıra finansal okuryazarlığı da artırmak için her yıl gerçekleştirilen ve geleneksel hale gelen Altın Yumurta Üniversiteli Fon Sepetim yarışmasının bu sene üçüncüsünü düzenlediklerini belirterek, "Bu yarışma ile üniversite öğrencilerini yatırım fonları aracılığı ile uzun vadeli yatırıma ve tasarrufa teşvik etmeyi amaçlıyoruz." ifadesini kullandı.

Bu sene da yarışmayı 3 farklı senaryo ve varlık kategorisinde düzenlediklerini, böylece yarışmayı daha heyecanlı hale getirdiklerini ifade eden Ersarı, şunları kaydetti:

"Öğrenciler farklı risk gruplarında yaptıkları yatırımlarla getirilerinin nasıl farklılaştığını görebilecekler, bu da gelecekte yatırımlarını yönlendirmek için bir kılavuz olacaktır. Sonuç olarak bu yarışmayı düzenleme amacımız üniversite öğrencilerini, uzun vadeli bir bakış açısıyla farklı varlık sınıfları arasındaki risk getiri dengesini kurmaları yönünde teşvik etmek ve yatırımlarını riskin dağıtılması ilkesine göre yatırım fonları üzerinden yapabilecekleri TEFAS alt yapısını öğrencilere tanıtmak."