Üniversite mezunu genç kız kendi fındık atölyesini kurdu, kendi markasını oluşturdu

ARTVİN - Artvin'in Borçka ilçesinde yaşayan ünivresite mezunu Esra Zengin, atama bekleyip umduğu olmayınca boş durmadı kendi fındık atölyesini kurdu. Girişimci Esra Zengin, ailesiyle birlikte ürettiği fındığı kurduğu atölyede işleyerek kendi markasıyla pazarlıyor.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun olan 27 yaşındaki Esra Zengin, girdiği sınavlardan sonra uzun süre ataması yapılmayınca ürettiği fındığı ve üreticilerden satın aldığını atölyede işleyerek kendi markasını oluşturdu. Fındık üzerine iş kurmak için araştırmalara başlayan Zengin, fındığa katma değer sağlayan küçük bir işletmeyle yurt içinde pazar payını artırmayı hedefliyor.

Fındık kırma, kavurma ve paketle işleminin yanı sıra, ün yapmış ezmesiyle satışa hazır hale getiriliyor. Fındığı tek tek elden geçiren genç ve ekip arkadaşları, çürük fındıkları seçmenin yanı sıra, boyutlarına göre bile ayırıp paketliyor. Şimdilik iç piyasada satış yapan Zengin, hedefi atölyesini büyütüp, yurt dışına açılmak olduğunu söyledi.

Genç girişimci Esra Zengin yaptığı açıklamada, "Okuldan mezun olduktan sonra uzun süre ne yapabileceğimi araştırdık ve sonunda kendi yöremize ait bir işletme kurarak fındığa katma değer sağlayacak bu işletmeyi kurmaya karar verdik. Yaklaşık 700 bin liraya mal olan atölyemizde bir ton civarında fındığı işleyip kavrulmuş iç fındık ve fındık ezmesi olarak iç piyasada pazarlıyoruz. Fındık ezmemizin hiçbir katkı maddesi olmayıp tamamen organik ve doğal bir besin ürünüdür, işletmemize sipariş verenler ise tadında doyumsuz bir lezzet aldıklarında, tekrar ezme ve kavrulmuş sipariş alıyoruz" diye konuştu.