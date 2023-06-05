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Univar Solutions, Kale Kimya'nın satın alımını tamamladı

Univar Solutions, Kale Kimya'nın satın alımını tamamladı

Ekonomi Haberleri

Univar Solutions Inc., Kale Kimya'nın satın alımını tamamladığını duyurdu. Şirket yetkilileri, satın almanın Türkiye bölgesindeki uzmanlık varlıklarını güçlendireceğini ve daha geniş EMEA bölgesinde lider bir özel kimyasal distribütörü olma planlarını destekleyeceğini belirtti.

ABD'li şirket Univar Solutions, Kale Kimya'nın satın alımını tamamladığını duyurdu.

Univar Solutions Inc., Kale Kimya'nın satın alımını tamamladığını duyurdu. Univar Solutions Başkanı ve CEO'su David Jukes, "Kale Kimya'ya yaptığımız yatırım, Türkiye bölgesindeki mevcut güçlü uzmanlık varlığımıza dayanıyor ve daha geniş EMEA bölgesinde lider bir özel kimyasal distribütörü olma planımızı destekliyor" dedi.

Univar Solutions Küresel Bileşenler ve Uzmanlık Alanları Başkanı Nick Powell ise "Bu satın alma tedarikçi ve müşteri ilişkilerimizi genişletmek, portföyümüzü geliştirmek ve Yaşam Bilimleri ve Endüstriyel Çözümlerimiz içindeki hizmetlerimizi genişletmek için fırsatlar sunuyor. Bu, pazarda değişen eğilimlerin yanı sıra müşterilerin gelişen ihtiyaçlarının ön saflarında olmayı sürdürmek için önemli bir adım" ifadelerini kullandı.

Kale Kimya CEO'su Birgen Kaleağası Özemre şunları söyledi: "Univar Solutions'ın bir parçası olarak çalışanlarımız, müşterilerimiz ve tedarikçilerimiz için muazzam bir büyüme fırsatı görüyoruz. Kale Kimya Dağıtım ekibi tüm potansiyelimizi ortaya çıkarmak için Univar Solutions ekibiyle birlikte çalışmayı sabırsızlıkla beklerken, daha geniş kapsamlı Kale Bakım kimyasallarımız, üretime odaklanmaya devam edecek." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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