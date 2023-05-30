Unilever, Google ve Mercedes Benz Türk Türkiye'nin En Gözde Şirketleri araştırmasında ilk üç sırada

Realta Danışmanlık tarafından yapılan Türkiye'nin En Gözde Şirketleri araştırmasında, Unilever, Google ve Mercedes Benz Türk ilk üç sırada yer aldı. Araştırma, işveren markası kriterlerindeki güncel değişimi gösterdi ve 91 binden fazla katılımcı değerlendirme yaptı.

Türkiye'nin En Gözde Şirketleri araştırmasında ilk üç sırada Unilever, Google ve Mercedes Benz Türk yer aldı.

Realta Danışmanlık'tan yapılan açıklamaya göre, tüm dünyada yenilenen ve farklılaşan yaşam trendleri, hemen her alanda beklentileri de değiştirdi.

Küresel ekonomik kriz, Kovid-19 sonrası yeni dengeler ve yapay zekanın yükselişiyle hızlanan bu değişim, yaşamak ve çalışmak arasındaki dengeyi de yeniden kurdu. Profesyonel iş yaşamında da çok köklü değişikliklere yol açan bu zincirleme trend, hem çalışanlar hem de işverenler açısından değer odaklarının yeniden belirlenmesiyle sonuçlandı.

Yaşanan bu köklü değişimin en çarpıcı biçimde gözlenebildiği başlıklardan biri de "işveren markası" oldu. Değişen algılar, farklılaşan beklentiler ve yeniden sıralanan öncelikler, şirketlerin potansiyel çalışan adayları nezdindeki itibarını ölçen "işveren markası" kriterlerinde de parametreleri farklılaştırdı. Böyle bir dönemde 15. kez düzenlenen Türkiye'nin En Gözde Şirketleri araştırması, şirketlerin gözden kaçırmaması gerekenleri ortaya koyuyor.

91 binden fazla katılımcı değerlendirme yaptı

Türkiye'yi "işveren markası" kavramıyla 2007 yılında tanıştıran Realta Danışmanlık tarafından geliştirilen ve yürütülen "En Gözde Şirketler 2023" araştırması, işveren markası kriterlerindeki güncel değişimi gösterdi.

Araştırmada şirketler, kurum kültüründen kişisel gelişime yaptıkları yatırıma, ücret politikalarından yenilikçi çalışma modellerine kadar birçok alanda değerlendirildi. Türkiye genelinden 62 bin 541'i üniversite öğrencisi ve 28 bin 623'ü genç profesyonel olmak üzere toplam 91 bin 164 kişinin dahil olduğu araştırmada katılımcılar, kendilerine yöneltilen sorularla en çok çalışılmak istenen şirketleri ve sebeplerini belirledi.

Araştırmada Unilever ve Google öne çıktı

Üniversite öğrencileri ve genç profesyoneller olarak ayrı değerlendirmelerin yapıldığı araştırmada, "En Gözde Şirketler", "En Gözde Holdingler" ve "Sektörel" olmak üzere üç ayrı kategoride sonuçlar belirlendi.

Türkiye'nin En Gözde Şirketleri 2023 araştırmasının üniversite öğrencileri değerlendirmesinde ilk üç sırayı Unilever, Google ve Mercedes Benz Türk alırken, genç profesyoneller değerlendirmesinde ise Unilever, Apple ve Microsoft öne çıktı.

"En Gözde Holdingler" kategorisinde ise ilk üç sırada Koç Holding, Yıldız Holding ve Eczacıbaşı Holding yer aldı. Şirketlerin faaliyette bulundukları alanlara göre değerlendirildiği "Sektörel" kategorisinde ise 10 farklı sektörün en gözde şirketleri belirlendi.

250 şirket yer alıyor

Türkiye'nin ilk işveren algısı araştırması olarak 2009'da başlayan En Gözde Şirketler araştırmasında her yıl ortalama 250 şirket yer alıyor.

Araştırmada yer alan şirketler, üniversite öğrencileriyle yapılan "fokus gruplar"da belirleniyor. Üniversite yönetimleri ile birlikte çevrim içi olarak yürütülen ve şirketlerin işveren olarak algısını ölçen araştırmada bu yıl, katılımcılara çeşitli başlıklar altında 74 soru soruldu.

Şirket kültüründen öğrencilerin tercih ettikleri iletişim yöntemlerine kadar birçok konunun ölçümlendiği araştırmada, katılımcıların sorulara verdikleri yanıtlar araştırma algoritmasında puanlanarak sonuçlar ve sıralamalar ortaya çıkarıldı.

Hibrit çalışmaya ilgi yüzde 20'ye düştü

Açıklamada, araştırmaya ilişkin değerlendirmeleri yer alan EGŞ Araştırma Direktörü ve Realta Danışmanlık Kurucusu Ali Ayaz, 91 bini aşkın katılımcının yer aldığı bu yılki araştırmanın işveren markasının evrilen görünümüne ilişkin ilgi çekici bilgiler sunduğunu bildirdi.

Ayaz, "Araştırmada, günümüzün rekabetçi yetenek pazarında, şirketlerin gözden kaçırmaması gereken paha biçilmez iç görüler var. Araştırmanın, cazibelerini artırmayı ve yeni nesil yeteneklerle bağlantı kurmayı hedefleyen şirketler için güncellenmiş bir yol haritası sağladığını söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

Bu yılki araştırmanın en çarpıcı sonuçlarından birinin hibrit çalışmaya yönelik değişen bakış açısı olduğuna değinen Ayaz, şu ifadeleri kullandı:

"Geçen yıl, katılımcıların yüzde 78'i hibrit çalışma seçenekleri sunmayan bir şirketi düşünmeyeceklerini belirtirken, bu yıl bu sayı önemli ölçüde azalarak yüzde 20'ye düşmüş durumda. Uzaktan ve esnek çalışma düzenlemeleriyle ilgili beklentilerin değiştiği görülüyor, bu da şirketlerin yaklaşımlarını yeniden gözden geçirmeleri ve iş arayanların değişen tercihlerine uyum sağlamaları gerektiğini gösteriyor."

"Maaş beklentileri hızlı yükseldi"

Ali Ayaz, araştırmada anket aday memnuniyetinde bir artış eğilimi olduğunu ve memnuniyet puanının yüzde 55'ten yüzde 67'ye yükseldiğini belirterek, şu açıklamalarda bulundu:

"Bu durum, şirketlerin etkili iletişim, zamanında geri bildirim ve kolaylaştırılmış başvuru süreçleri gibi hususlara odaklanarak genel aday deneyimlerini iyileştirme konusunda adımlar attığını gösteriyor. Bununla birlikte, kuruluşların uyanık kalmaları ve yüksek aday memnuniyeti seviyelerini korumak için işe alım uygulamalarını iyileştirmeye devam etmelerinin önemini daha da artırıyor."

Maaş beklentilerinde de değişiklik yaşandığına işaret eden Ayaz, şu bilgileri verdi:

"Bu yılki araştırma verileri, maaş beklentilerinin hızla yükseldiğini ve bunun da finansal kaygılar ile en iyi yetenekleri cezbetme arasında denge kurmaya çalışan şirketler için bir zorluk teşkil ettiğini gösteriyor. Kuruluşların, ücretlendirme stratejilerini dikkatle değerlendirmeleri ve piyasa taleplerine uygun rekabetçi paketler sunmanın yollarını bulmak zorunda olduğu görülüyor. EGŞ 2023 Araştırması, sektöre özgü trendlere de ışık tutuyor. Özellikle savunma sektöründe bir yükseliş gözledik, bir önceki yıla kıyasla daha fazla savunma şirketi ilk 100 listesinde yer aldı. Bankacılık sektörü de ilk 100'deki ağırlığını arttırdı. Bu durum, şirketlerin değişen sektör dinamiklerine uyum sağlama ve işveren markası stratejilerini buna göre uyarlamalarının, tercih edilme oranlarını arttırdığının altını çiziyor."

Ali Ayaz, araştırmadan elde edilen iç görülerin şirketler için önemli bilgiler sunduğunu bildirdi.