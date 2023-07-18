Unico Sigorta, özel yatırım fonuyla sektördeki "öncü" konumunu güçlendiriyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Unico Sigorta'nın Azimut Portföy Yönetimi iş ortaklığı TL ibareli Serbest (TL) Özel Fon kuruluşuna ilişkin başvuru mayıs ayında SPK onayıyla sonuçlandı.

"USS" kodu ile işlem görmeye başlayan fon, kısa bir süre sonra 1 milyar TL fon büyüklüğünü geçti. Profesyonel bir yaklaşımla yönetilerek piyasa ortalamasından pozitif yönde ayrışmış getiri sağlamayı amaçlayan şirket, güçlü mali yapısıyla birlikte fon büyüklüğünde artış trendinin devam etmesini hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Unico Sigorta Genel Müdürü Ender Güzeler, temel faaliyet alanları olan sigortacılığın yanı sıra yatırımlar konusunda da yeniliklere ve değişen beklentilere uyum sağlayarak yatırım stratejilerini hayata geçirdiklerini aktardı.

Haziranın başında çıkardıkları özel yatırım fonu ile şirketin büyüme stratejisi ve rekabet avantajı elde etme hedefleri doğrultusunda önemli bir adım attıklarını belirten Güzeler, şunları kaydetti:

"1,1 milyar TL değerinde fon büyüklüğü ve yüzde 0,16 pazar payı düşünüldüğünde, hızlı bir başarı elde ettik. Bu başarının, şirketimizin finansal gücünü ve büyüme potansiyelini daha da yukarıya taşıyacağına inanıyoruz. Özel yatırım fonu şirketimize yeni gelir kaynakları sağlayarak finansal sağlamlığı güçlendirecek. Bu da müşterilerimize daha rekabetçi primler ve daha iyi hizmetler sunmamızı sağlarken şirketimizin risklerini çeşitlendirerek daha iyi bir risk yönetimi de sağlayacak."

Verilen bilgiye göre, şirketin yatırımları ve fon büyüklüğü https://www.tefas.gov.tr/ üzerinden gerçek zamanlı olarak görüntülenebiliyor.