Unico Sigorta, müşterilerin ihtiyaçlarını maksimum düzeyde karşılamak üzerine kurgulanan UniMarka Tam Kasko sigortasını seçili markalara özel avantajlar, ayrıcalıklı servis imkanı ve kapsamlı teminatlarıyla sunuyor. Sigorta ile iş ortaklarına yüzde 25 komisyon avantajı da sunuluyor.

Unico Sigorta, 35. yılına özel UniMarka Tam Kasko sigortasını sunuyor.

Markadan yapılan açıklamaya göre, müşterilerin ihtiyaçlarını maksimum düzeyde karşılamak üzerine kurgulanan Unimarka Tam Kasko, Volkswagen, Ford, Renault-Oyak, Tofaş-Fiat, Toyota, Opel, Hyundai, Nissan, Dacia, Peugeot, Renault ve Citroen gibi seçili markalara özel avantajlar, ayrıcalıklı servis imkanı ve kapsamlı teminatlarıyla kullanıcıların tüm ihtiyaçlarını sağlamayı hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Unico Sigorta Genel Müdürü Ender Güzeler, özel olarak tasarladıkları sigorta ile yıl sonuna kadar, iş ortaklarına yüzde 25 komisyon avantajı sunduklarını belirtti.

Güzeler, ayrıca, 10 bin TL'ye kadar mekanik arıza teminatı, 5 bin TL'ye kadar olan boyasız kaporta göçük düzeltme ve derin çizik onarımlarının hasarsızlığı bozulmadan gerçekleştirilmesi gibi ek faydalar ile aracın korumasını en üst seviyeye çıkardıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Kazaya bağlı hasarlarda, Servis Plus+ ve Anlaşmalı Özel servislerde onarım süresi boyunca ikame araç ya da hasarın onarım süresinin 5 günü geçmesi halinde aşılan süre için günlük 500 TL nakdi ulaşım yardımı sağlıyoruz. Bu sayede, sürüş deneyiminin kesintisiz ve sorunsuz bir şekilde sürdürülmesini hedefliyoruz. Ayrıca, gerçek kişilere ait otomobil ve kamyonet kullanım tarzlarındaki seçili markalar için geçerli olan Tam Kasko Sigortası'nı, 2015-2023 model yılı aralığında ve bedeli 4 milyon TL'ye kadar olan araçlara özel olarak hazırladık."

Ürün teminat ve limitleriyle, araç sahiplerine standart kasko sigorta fiyatlarında çok zengin bir içerik sunduklarını ifade eden Güzeler, servis seçim serbestisi ile piyasadaki "marka kasko" ürünleri karşısında profesyonel acentelerin elini rekabette güçlendirdiklerini bildirdi.

Güzeler, bunun da asli işi sigorta satış aracılığı olan acentelere verdikleri sözleri ne kadar önemsediklerini ve yerine getirme çabası içinde olduklarını gösterdiğini anlatarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu ürünle ayrıca, bir yandan 35. yılımızı onurlandırmak bir yandan da acentelerimize artan maliyetler karşısında gelirlerini artırma fırsatı sunmaktan dolayı mutlu olduğumuzu belirtmek isterim. Biliyorsunuz, UniKasko Genişletilmiş Kasko ürünümüzde araç satışlarına bağlı iptallerden doğan komisyon kayıplarının önüne geçtik. Bildiğim kadarıyla sektördeki acente ayrımı yapmaksızın ürün standardı olarak uygulanan tek örnektir. Bu uygulama acentelerimize ne kazandırdı derseniz, uygulamanın başladığı ilk 6 ayda sektördeki iptal uygulamasına göre 3 milyon TL'den fazla komisyonu iptal etmeyerek acentelerin kesesinde kalmasını sağladık. 'Kazan-Kazan' sözünü, söz olmaktan çıkardık."