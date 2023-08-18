Unico Sigorta 2022 Genel Kurul Toplantısında Yeni Atamalar Yaptı

Unico Sigorta, 2022'ye ait genel kurul toplantısında üç yeni direktör ataması yaptı. Yönetim kurulu üyelerinin görev süreleri yenilendi ve Unico Sigorta Genel Müdürü Ender Güzeler'in sözleşmesi uzatıldı. Şirketin mali gücü daha da sağlamlaştırılarak büyüme ve başarı için güçlü bir temel oluşturuldu.

Unico Sigorta, 2022'ye ait genel kurul toplantısını gerçekleştirirken üç yeni direktör ataması yaptı.

Unico Sigorta açıklamasına göre, tüm hissedarlar ve yönetim kurulu üyelerinin katılımı ile gerçekleşen toplantıda yönetim kurulu üyelerinin görev süreleri 3 yıllığına yenilenirken, mevcut yönetim kurulu başkanı Jan Nahum, yeniden Unico Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçildi.

Şirket vizyonu doğrultusunda Unico Sigorta'nın geleceğini şekillendiren genel kurul kararları arasında, 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla tamamlanan hesap dönemine ait vergi sonrası karın tamamının sermayeye eklenerek, 2022 karlarının hesaplarında izleneceği ve ilgili dönem için herhangi bir temettü dağıtılmayacağı yönetim kurulunca kararlaştırıldı. Bu kararla, Unico Sigorta'nın mali gücü daha da sağlamlaştırılarak, büyüme ve başarı için güçlü bir temel oluşturuldu.

Genel kurul sonrasında iş planının istikrarı ve yönetime olan güvenin güçlendirilmesi adına, 2024'de sözleşmesi bitecek olan Unico Sigorta Genel Müdürü Ender Güzeler'in sözleşmesi de 2029'un sonuna kadar uzatıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Unico Sigorta Genel Müdürü Ender Güzeler, Unico Sigorta ailesi olarak her geçen gün güçlenerek istikrarlı bir şekilde büyüdüklerini belirterek, "Karlı büyümeyi, içinde bulunduğumuz zorlu ekonomik koşullar ve maliyet artışlarıyla mücadelede başarı göstergemiz olarak yorumluyoruz. 35. yılımıza girerken şirketimizin vizyon, misyon ve hedefleri doğrultusunda, profesyonellerin yönettiği bir yapıda, ekip bilinciyle karar almayı önemsiyoruz. Bir taraftan pazar payımızı istikrarlı ve karlı bir şekilde büyütürken, bir taraftan da çok kısa bir süre içerisinde nitelikli insan kaynağı ile çalışma kültürümüzü, ekiplerimizi ve iş süreçlerimizi de geliştirip iyileştirmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Unico Sigorta'da yeni atamalar

Şirket organizasyonunu güçlendirmeye devam eden Unico Sigorta'nın Strateji ve İş Geliştirme Direktörlüğüne Birol Balık, Mali İşler Direktörlüğüne ise Reyhan Topçu Turan 1 Ağustos itibarıyla atanırken, Oto Hasar, Lojistik ve Müşteri Mükemmeliyet Merkezi Direktörlüğüne ise Raşit Özuren getirildi. Raşit Özuren görevine 4 Eylül itibarıyla başlayacak.

Birol Balık, Erciyes Üniversitesi, İşletme bölümü lisans ve Wales Institute Cardiff Üniversitesi Pazarlama yüksek lisans mezunu. Sigortacılık kariyerine 2008'de Eureko Sigorta Bankasürans bölümünde MT olarak başlayan Balık, 2011-2018 arasında Eureko Sigorta'da çeşitli birimlerde yönetsel rollerde görev aldıktan sonra Archema International Hollanda'da "Hasar'ın Geleceği" projesinde Uluslararası Proje Müdürü olarak görev aldı.

2019-2020 arasında Eureko Sigorta'da İş Geliştirme Müdürü rolünü üstlenen Birol Balık, son olarak Ana Sigorta'da Oto ve Oto Dışı Sigortaları ve Reasürans Direktörlüğü yaptı.

Birol Balık, ağustos ayı itibarıyla çalışma hayatına Unico Sigorta Strateji ve İş Geliştirme Direktörü olarak devam ediyor.

Reyhan Topçu Turan da Anadolu Üniversitesi İşletme bölümü mezunu ve kariyerine 1998'de AXA Sigorta'da Hasar ve Reasürans biriminde başladı. Devam eden yıllarda Sompo Sigorta ile Koru Sigorta şirketlerinde uzun yıllar PBR ve Muhasebe departmanlarında müdürlük ve direktörlük yaptı.

2023 başından bu yana Unico Sigorta'da Mali İşler Danışmanlık görevini yürüten Topçu Turan, 1 Ağustos itibarıyla Vergi, PBR ve Muhasebeden Sorumlu Mali İşler Direktörlüğüne atandı.

Raşit Özuren ise İstanbul Teknik Üniversitesi, Elektrik Mühendisliği bölümü lisans ve Marmara Üniversitesi, Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü Yüksek Lisans mezunu. Daha önce Garanti Sigorta, Garanti Emeklilik ve Hayat, Sompo Sigorta ve Groupama Sigorta şirketlerinde çalışan Özuren, 2012'den sonra Zurich Sigorta şirketinde sırasıyla teknik ve hasar bölümlerinin genel müdür yardımcılığı görevlerini üstlendi.

Özuren, 4 Eylül itibarıyla Unico Sigorta'da Oto Hasar, Lojistik ve Müşteri Mükemmeliyet Merkezinden Sorumlu Direktörlük görevine başlayacak.