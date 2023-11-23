UNDP, Diyarbakır'da Depremden Etkilenen İşletmelere Hibe Desteği Veriyor

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) İsveç'in sağladığı finansmanla depremin etkilediği Diyarbakır'da 228 işletmeye 539 bin dolarlık hibe desteği verilecek.

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Diyarbakır'da 228 küçük işletmeye toplam 539 bin dolar hibe verilecek protokol imza törenine; DTSO Başkanı Mehmet Kaya, Meclis Başkanı Nevin İl, UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Luise Vinton, UNDP Türkiye Daimi Temsilci Yardımcısı Miodrag Diragisic ve hibe desteği alan işletme sahipleri katıldı.

Protokol imza töreninde konuşan DTSO Başkanı Kaya, 6 Şubat'ta Diyarbakır'ında içerisinde yer aldığı 11 kentte büyük bir deprem meydana geldiğini hatırlatarak, binlerce vatandaşın hayatını kaybettiğini hatırlattı.

Depremde ayrıca iş yerlerinde de önemli hasarlar meydana geldiğini belirten Kaya, "Kentimiz bu anlamda çok fazla etkilendi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığın yaptığı çalışmalarda Diyarbakır'da yaklaşık 26 bin iş yeri ağır hasar gördü. Bugün burada UNDP'ye kentimizdeki küçük işletmelere destek vermek için ilk adımı attıkları için teşekkür ediyoruz. UNDP ile birlikte Gastro İnovasyon Merkezi ve Sanayi Mektebin'de istihdama yönelik önemli projeler yaptık. UNDP'nin Hibe Desteği programına ilimizde bin 71 üyemiz başvuruda bulundu. Depremden etkilenen 228 üyemize çeşitli meblağlarda destekler verilecek" dedi.

Verilen hibe desteğinin yeterli olmadığını aktaran Kaya, "Bunun çeşitli fonlar aracılığıyla hükümetin Diyarbakır'a, özellikle depremden etkilenenlerin küçük işletmelerin yeniden ayağa kalkıp rekabete girecek şekilde desteklenmesinin zorunlu olduğunu da ifade ediyorum. Kentimizde özellikle küçük işletmelere yönelik yeniden böyle bir desteğin artırılarak hatta biraz sektörel ayrım ve sektöre göre, ayakta kalmaya çalışma gibi bir hibe desteğinin özellikle olması oldukça önemli. İşletmelerimizin bir şekilde ayağa kalkmasına katkı sağlayacaktır. Diyarbakır'ımız gerek istihdam sayısı gerek verdiği vergi oranıyla Türkiye'de kendi kendine yeten ender kentlerinden biridir. Bu da işletmelerimiz sayesinde oluyor. UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Luise Vinton'a ve tüm ekip arkadaşlarına çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Daha sonra konuşan UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Luise Vinton, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı olarak işin daha çok toparlanma noktasına odaklandıklarını dile getirerek, "Biliyoruz tabi ki kamu kurumlarımız özellikle yeni evlerin inşası noktasında bazı planlamalar yapıyorlar ama biz bir kuruluş olarak uluslararası bir kuruluş olarak bir kalkınma kuruluşu olarak şuna inanıyoruz. Ne kadar ev yaparsak yapalım, insanlara işlenemezsek iş yerlerinin yeniden düzenleyemezsek istihdam sağlayamazsak, maalesef ekonominin yeniden yerine gelmesi, sosyal hayatın yeniden başlaması mümkün olmayacaktır. O yüzden aslında insanların çalışabileceği, iş bulabileceği işletmelerin desteklenmesi, ayakta kalması bizim için öncelikle alanlardan biri. Gerçekten küçük işletmeleri tercih ettik çünkü küçük işletmeleri ekonominin kalbi ve can damarı olarak görüyoruz. Küçük işletmelerin desteklenmesi için öncelik verdik. Bu kapsamda Diyarbakır'da 228 küçük işletmeye toplam 539 bin dolar hibe vereceğiz" ifadelerini kullandı. - DİYARBAKIR