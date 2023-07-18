UNDP, depremden etkilenen bölgelerde tekstil sektörüne istihdam sağlamayı hedefliyor

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), depremlerden etkilenen bölgelerde tekstil ve ilişkili sektörlere yönelik yeni bir program başlattı. Program kapsamında 3 bin 500 kişiye istihdam sağlanması hedefleniyor. Ayrıca işbaşı eğitimi, yaşam becerileri kazandırma ve psikososyal destek gibi faaliyetler de gerçekleştirilecek.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen bölgelerde, tekstil ve ilişkili sektörlere yönelik başlattığı 2,5 milyon dolarlık yeni programla 3 bin 500 kişiye istihdam sağlamayı hedefliyor.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, UNDP, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen yerlerde çeşitli programları uygulamaya alıyor.

Bu kapsamda, bölgede tekstil ve ilişkili sektörlerde 3 bin 500 kişiye istihdam sağlamak, kadınlar ve diğer dezavantajlı grupları iş gücü piyasasına entegre etmek amacıyla 2,5 milyon dolar bütçeli yeni bir girişim başlatıldı.

İsveç tarafından finanse edilen, Güney Kore ve Finlandiya'nın ek katkılarıyla başlayan program, depremlerin ardından vasıflı işçilerin, Türkiye'nin güney ve güneydoğusundan diğer illere göç etmesi nedeniyle oluşan akut iş gücü açığını gidermeyi hedefliyor.

UNDP, kısa vadede deprem bölgesinde 500 yeni tekstil işçisine işbaşı eğitimi vermeyi, 3 bin tekstil işçisi ile ailelerine daha genel yaşam becerileri kazandırmayı ve psikososyal destek sağlamayı amaçlıyor. Bu kapsamda Hatay'da Mesleki Ruh Sağlığı Merkezi kurulması da planlanıyor. İşverenlerle "insana yakışır iş" standartlarını yerine getirmeleri konusunda iş birliği öngörülüyor.

Ayrıca tekstil sektöründe geleceğe yönelik en az 3 bin kişinin daha istihdamı amacıyla mesleki eğitim programının yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Hatay'da el yapımı ayakkabı üretenlerin ihtiyaçlarına özgü bir destek programı başlatılması da hedefler arasında yer alıyor.

"Hedef, mesleki eğitimi mümkün olduğunca yaygınlaştırmak"

UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton, programa ilişkin değerlendirmede bulundu.

6 Şubat depremlerinin varsayımları tepetaklak ettiğini belirten Vinton, afet bölgesinde sanayicilerin işçi bulmakta zorlandığını söyledi. Vinton, "Özel sektör ortaklarımızla uygulamak istediğimiz çözüm, kadınları ve diğer yetersiz temsil edilen grupları iş gücüne dahil edecek biçimde mesleki eğitimi mümkün olduğunca yaygınlaştırmak." dedi.

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi İlker Karataş da UNDP ile kurulan ortaklık kapsamında başlatılan girişimin, mülteciler dahil deprem nedeniyle işsiz kalan insanlara Türk hazır giyim ve tekstil sektöründe, insana yakışır ve sürdürülebilir iş olanakları yaratmayı temel aldığını bildirdi.

Karataş, "Travmaya uğramış, kırılgan insanların deprem sonrasında ayakları üzerinde durabilmelerini desteklemede bu proje ve benzer girişimler, tekstil ve hazır giyim dahil hayati önem taşıyan sınai sektörlerin toparlanmasını hızlandıracak." diye konuştu.