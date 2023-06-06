UNDP, Ankara ve Konya'da Depremzedelere Mesleki Eğitim Programı Başlattı

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Ankara ve Konya'da depremzedelerin çalışma yaşamına dönebilmeleri için mesleki eğitim programı başlattı. Programlar, depremzedelere endüstriyel tasarım ve ağaç işlemeden elektro-mekanik bakım ve mobilya imalatına uzanan çeşitli alanlarda eğitim sağlarken bir yandan da depremden etkilenen bölgelerde iş sürekliliğini sağlamak üzere, imalat sektörlerinde nitelikli işgücü talebinin de karşılanmasına katkıda bulunacak.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), yerlerinden olmuş depremzedelerin çalışma yaşamına dönebilmeleri için Ankara ve Konya'da mesleki eğitim programı başlattı.

UNDP, Ankara Sanayi Odası 1. Organize Sanayi Bölgesi (ASO 1. OSB) ve Konya Ticaret Odası ile iş birliği halinde, deprem sonrasında yaşadıkları bölgeden ayrılarak Ankara ve Konya'ya gelen depremzedelerin yeniden geçim imkanlarına kavuşmaları için farklı mesleklerdeki ihtiyaçlarına göre tasarlanan kapasite geliştirme programları düzenliyor. Bu girişim ayrıca, depremden etkilenen bölgelerde iş sürekliliğini sağlamak üzere, imalat sektörlerinde nitelikli işgücü talebinin de karşılanmasına katkıda bulunacak. Mesleki eğitim programları, UNDP'nin "Depremzedelere Hizmet için Model Fabrikalar ve Organize Sanayi Bölgelerine Erken Toparlanma Desteği" pilot girişimi çerçevesinde, depremzedelerin dayanıklılık ve kendine yeterliliğini artırmak amacıyla başlatıldı.

Bu programlar, yerlerinden olmuş depremzedelere endüstriyel tasarım ve ağaç işlemeden elektro-mekanik bakım ve mobilya imalatına uzanan çeşitli alanlarda eğitim sağlarken bir yandan da depremden etkilenen bölgelerde başta OSB'ler olmak üzere yerel paydaşlara erişecek ve bölgede faaliyet gösteren işletmelerin taleplerini tespit edecek. Programlar vasıtasıyla toplam 200 depremzedeye ulaşılması hedefleniyor. İhtiyaçlara göre tasarlanmış mesleki eğitimlerden yararlanmak isteyen adaylar, 8 Haziran 2023 tarihine kadar Ankara Sanayi Odası Sürekli Eğitim Merkezi'ne (ASO-SEM) veya 12 Haziran 2023 tarihine kadar Konya Ticaret Odası Mesleki Eğitim Merkezi'ne (KTO-MEM) şahsen veya çevrimiçi başvurabilecek. Eğitimi başarıyla tamamlayan katılımcılara sertifika verilecek ve işe yerleştirilmeleri desteklenecek. Ankara'daki eğitimlere başvuru için: www.asosem.com/basvurular, Konya'daki eğitimlere başvuru için: www.ktomem.com.tr/basvuru-yap adreslerinden yapılabilecek. - KONYA