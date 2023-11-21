UND, 2024-2026 Strateji Planı'nı Hazırladı

Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) Yönetim Kurulu Başkanı Şerafettin Aras, 2024-2026 Strateji Planı'nı hazırladıklarını belirterek, "UND, 2001 yılından bu yana kurduğu yönetim sistemi, sektörün bütününü kapsayan kurumsal yönetim anlayışıyla bu yolda adımlarını hızlandırarak sürdürecek." ifadesini kullandı.

Dernekten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Aras, 8 ana başlıkta çalışmaların süreceğini ve yeni projeleri hayata geçireceklerini vurguladı.

Uluslararası kara yolu taşımacılık sektörünün 250 milyar doları aşan ihracatın 100 milyar dolarını taşıdığını aktaran Aras, "Bu sektör ihracatın güvencesi olmuştur. Sektörümüz güçlendikçe ülkemizin rekabet gücü artıyor. Türkiye, 250 milyar doları aşan ihracatı, 40 milyar dolarlık hizmet ihracatı hedefi koyan lojistik sektörü ile bölgesinin en güçlü ülkesi konumunda. Lojistik sektörü tüm dünyada en stratejik sektör konumuna geldi. Ülkeler lojistik sektörüne büyük yatırımlar yapıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Aras, UND olarak Türkiye'nin lojistik merkez konumunu daha da güçlendirmek, firmaların etkinliğini ve rekabet gücünü artırmak için yeni döneme daha güçlü bir yapıyla hazırlandıklarına işaret ederek şunları kaydetti:

"Bunun için 2024-2026 Strateji Planı'nı hazırladık ve yapacaklarımızı belirledik. UND, 2001 yılından bu yana kurduğu yönetim sistemi, sektörün bütününü kapsayan kurumsal yönetim anlayışıyla bu yolda adımlarını hızlandırarak sürdürecek. Türkiye uluslararası yük taşımacılığı ve lojistik sektörü, 2022 yılında gerçekleştirilen 254 milyar dolarlık mal ihracatının destekçisi olmanın yanı sıra toplam hizmet ihracatımızda yüzde 20'ye ulaşan payı ile ülkemiz ekonomisine yıllık olarak 12 milyar dolar döviz geliri sağlayan stratejik bir sektör.

İhracata dayalı büyüme politikasını benimseyen ülkemiz ekonomisinin stratejik bir sektörü olarak, özellikle ihracatın gelişimine yönelik mevcut devlet desteklerinden daha fazla yararlanabilmesi sağlanmalı. Ayrıca, özellikle Avrupa Birliği'nin taşımacılık alanındaki yeni zorunluluk ve yükümlülükler getiren Yeşil Mutabakat (Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması) ve Mobilite Paketi gibi düzenlemelere uyum süreçlerini desteklemek üzere ülkemiz ihracatının rekabet gücünü doğrudan etkileyen sektörümüze yönelik yeni destek mekanizmalarının hızla devreye alınması kritik önem arz etmektedir."