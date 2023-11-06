UNCTAD Genel Sekreteri: Çin Uluslararası İthalat Fuarı, küresel işbirliği için yeni bir paradigma oluşturuyor

UNCTAD Genel Sekreteri Rebeca Grynspan, Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nın (CIIE) fikirlerin ve kültürlerin bir araya geldiği bir platform olduğunu ve küresel eylem ve uluslararası işbirliğinde yeni bir paradigma oluşturduğunu söyledi.

SHANGHAİ, 6 Kasım (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) Genel Sekreteri Rebeca Grynspan, Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nın (CIIE) fikirlerin ve kültürlerin bir araya geldiği bir platform olduğunu, ayrıca küresel eylem ve uluslararası işbirliğinde yeni bir paradigma oluşturduğunu söyledi.

Grynspan, Pazar günü Shanghai kentinde başlayan ve Cuma gününe kadar sürecek olan 6. CIIE'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, güçlü bir etkileşim platformu olan fuarın, Çin'in dünyanın dört bir yanındaki ülkelerle, özellikle de gelişmekte olan ülkeler ve küçük ve orta ölçekli işletmelerle ticari ilişkilerini dengeleme konusundaki kararlılığını gösterdiğini söyledi.

Grynspan, "Çin'in de kanıtladığı gibi, dışa açılım sadece ticari engelleri kaldırmak ya da yatırımları teşvik etmek değil, daha ziyade zihinleri yeni fikirlere ve kalpleri kültürel etkileşime açmaktır" dedi.

Grynspan, BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'nin yalnızca yüzde 15'inin rayına oturması ve küresel gayrisafi yurtiçi hasıla büyümesinin bu yıl yavaşlayarak yüzde 2,4'e düşmesi nedeniyle dünyanın acilen dayanışma ve çok taraflılığa ihtiyaç duyduğunu kaydetti.

UNCTAD tarafından yayımlanan son rapora göre küresel ekonomi; tartışmalı büyüme yolları, genişleyen eşitsizlikler, artan piyasa yoğunlaşması ve ağırlaşan borç yüklerinin geleceğe gölge düşürdüğü bir kavşak noktasında bulunuyor.

UNCTAD 1964 yılında gelişmekte olan ülkelerin dünya ticaretindeki çıkarlarını desteklemek üzere hükümetler arası bir örgüt olarak kuruldu.