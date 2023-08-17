UNCTAD Genel Sekreteri: Afrika, Çin ile ticaret ve yatırımdan fayda sağlıyor

UNCTAD Genel Sekreteri Rebeca Grynspan, Afrika'nın Çin ile olan ticaret ve yatırım bağlarından fayda sağladığını belirtti. Grynspan, Çin'in ekonomik kalkınmasıyla Afrika'nın yanı sıra Küresel Güney için de önemli bir ticaret ortağı haline geldiğini söyledi.

NAİROBİ, 17 Ağustos (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) Genel Sekreteri Rebeca Grynspan, Afrika'nın Çin ile olan ticaret ve yatırım bağlarından fayda sağladığını belirtti.

Grynspan, Çarşamba günü Kenya'nın başkenti Nairobi'de UNCTAD'ın 2023 Afrika Ekonomik Kalkınma Raporu'nun yayımlanması esnasında Xinhua'ya söz konusu açıklamayı yaptı.

"Çin uluslararası toplumun önemli ve sorumluluk sahibi bir üyesi. Bu nedenle Çin'i her zaman umut ve ilgiyle izliyoruz" diyen Grynspan, Çin'in son yıllarda kaydettiği ekonomik kalkınma sayesinde Afrika'nın yanı sıra Küresel Güney için de önemli bir ticaret ortağı haline geldiğini belirtti.

Yetkili, uluslararası ticaretin küçük ve orta ölçekli olanlar başta olmak üzere tüm ülkeler için önemli olduğunu, zira istihdam sağlama ve ücretleri iyileştirmede rol oynadığını söyledi.

Grynspan, Çin'in ticareti destekleyen kritik teknolojiyi ve tedarik zincirlerini geliştirmiş bir Asya ülkesi olarak, Afrika'nın küresel ticaret sektörünü iyileştirmesine yardımcı olabileceğine işaret etti.

Çin'in, Afrika'nın yerel hammaddelerine değer katmasına yardımcı olabileceğini kaydeden yetkili, böylece birincil emtia ihracatının bırakılabileceğini sözlerine ekledi.