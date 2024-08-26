Ümraniye'de kentsel dönüşüm projesi yüzde 65 tamamlandı

Ümraniye Belediyesi tarafından Hekimbaşı Mahallesi'nde yapımı süren ve 2 bin 500 kişinin yaşayacağı kentsel dönüşüm projesinin yüzde 65'i tamamlandı. Yarısından fazlası tamamlanan proje alanında oluşturulan örnek daire sayesinde vatandaşlar evlerinin muadilini de görebiliyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'ın geçen yıl temeli attığı projede 288 hak sahibine verilecek 18 blokta toplam 619 bağımsız birim bulunuyor. Yapılan kentsel dönüşüm projesinde kapalı otoparklar, 3 ayrı bölgede 4 bin 214 metrekareden oluşan park ve yeşil alan, koşu parkurları, spor ve çocuk oyun alanları ve yaklaşık 68 derslik kapasiteli lise bulunuyor. 40 bin 271 metrekare alanda çalışmaların hızla devam ettiği projede rezerv alanda 111 bina yer alıyor. Tamamı özel mülkiyetten oluşan 101 parsellik proje alanında 591 konut ve 28 dükkan yapılıyor. Proje bittiğinde hak sahiplerinin sosyal donatı alanlarıyla daha keyifli ve konforlu bir yaşam sürmesi hedefleniyor.