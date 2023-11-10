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Ümraniye Belediyesi Personelinin Maaş Kartları TROY'a Taşınıyor

Ümraniye Belediyesi, personelin maaş kartlarının yerli kart TROY'a taşınması kararı aldı. Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, yerli ve milli imkanların kullanılması gerektiğini vurguladı. İstanbul'un diğer belediyeleri de aynı kararı almıştı.