Ümraniye Belediyesi Personelinin Maaş Kartları TROY'a Taşınıyor
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Ümraniye Belediyesi, personelin maaş kartlarının yerli kart TROY'a taşınması kararı aldı. Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, yerli ve milli imkanların kullanılması gerektiğini vurguladı. İstanbul'un diğer belediyeleri de aynı kararı almıştı.
Ümraniye Belediyesi, personelin maaş kartlarının Bankalararası Kart Merkezi (BKM) tarafından geliştirilen yerli kart TROY'a taşınmasını kararlaştırdı.
Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, sosyal medya hesabından paylaştığı videolu mesajında, "Yerli ve milli imkan varken yabancıya gerek yok. Bizler Ümraniye Belediyesi olarak TROY diyoruz." ifadelerini kullandı.
İstanbul'un Beykoz, Esenler, Kağıthane, Üsküdar, Sultanbeyli, Sultangazi, Sancaktepe, Tuzla, Pendik, Bağcılar, Başakşehir, Çekmeköy, Gaziosmanpaşa ve Eyüpsultan Belediyeleri de personel maaş kartlarının yerli kart TROY'a taşınması kararı aldıklarını duyurmuştu.