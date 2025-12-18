Haberler

Umman ile Hindistan arasında "Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması" imzalandı

Güncelleme:
Umman ile Hindistan arasında yatırımlar ve teknolojik işbirliğini güçlendiren, ürün ve hizmetlerin dolaşımını kolaylaştırmayı hedefleyen 'Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması' başkent Maskat'ta imzalandı.

Umman Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile Hindistan Başbakanı Narendra Modi, başkent Maskat'taki El-Bereke el-Amir Sarayı'nda bir araya geldi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki mevcut işbirliği alanları ele alınırken, ortaklığın genişletilmesi ve karşılıklı beklentileri karşılayacak yatırım fırsatları da değerlendirildi.

Taraflar ayrıca bölgesel ve uluslararası düzeydeki güncel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Ayrıca Bin Tarık ile Modi'nin huzurunda iki ülke arasında "Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması" imzalandı.

Söz konusu anlaşmanın; ticari ve yatırım işbirliğini güçlendirmeyi, ürün ve hizmet dolaşımını kolaylaştırmayı, ayrıca enerji, teknoloji ve sanayi gibi alanlarda işbirliğini genişletmeyi amaçladığı ifade edildi.

Hindistan Başbakanı Modi, Etiyopya'nın ardından iki gün sürecek bir ziyaret için dün Umman'a gelmişti.

Hindistan Bakanlar Kurulu 12 Aralık'ta Hindistan ile Umman arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasını onaylamıştı.

"Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması" olarak bilinen bu anlaşmaya ilişkin müzakereler ise Kasım 2023'te başlamış ve müzakereler bu yıl içinde tamamlanmıştı.

Umman, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkeleri arasında Hindistan'ın ihracatı için üçüncü en büyük destinasyon konumunda bulunuyor.

Kaynak: AA / Laith Al - Ekonomi
500

