Umman'ın başkenti Maskat'ta "Küresel Finans Merkezi" kurulacak

Güncelleme:
Umman, uluslararası yatırımları çekmek ve finansal hizmetlerde rekabet gücünü artırmak amacıyla 'Umman Küresel Finans Merkezi' kurulacağını açıkladı. Sultan Heysem bin Tarık, bu kapsamda kraliyet kararnamesini onayladı.

Umman'da ülkeye yatırım çekilmesi ve finansal hizmetlerde rekabet gücünü artırmak amacıyla "Umman Küresel Finans Merkezi" kurulacağı bildirildi.

Umman resmi haber ajansı ONA, Sultan Heysem bin Tarık'ın, başkent Maskat'ta uluslararası yatırımlar için cazibe merkezi haline dönüştürmek amacıyla finans merkezinin kurulması için kraliyet kararnamesi çıkardığını aktardı.

Kararnameyle kurulacak merkezin, uluslararası sermaye çekmeyi, inovasyonu desteklemeyi ve Umman'ın finansal rekabetini artırmayı hedeflediği kaydedildi.

Merkezin kuruluşuyla Umman'ın "küresel yatırımcıların ve kurumların ihtiyaçlarını karşılayan, gelişmiş finansal hizmetler sunmak" amacıyla "güvenilir ve etkin bir ortam oluşturmayı taahhüt ettiği" ifade edildi.

Maskat'ın Medinet el-İrfan bölgesinde kurulacak "Umman Küresel Finans Merkezi"nin çıkarılacak kanunlar doğrultusunda başka yerlere de genişleyebileceği aktarıldı.

