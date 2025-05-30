Uluslararası Ticaret Odası küresel ağdan 'öngörülemezlik' mesajı alıyor

Uluslararası Ticaret Odası (ICC) Ticaret Departmanı Başkanı Valerie Picard, "Küresel ağımızdan duyduğumuz mesaj çok net. Artık en büyük zorluk yalnızca karmaşıklık ve maliyet değil, öngörülemezliktir." dedi.

AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Picard, dünya ticaret sisteminin büyük bir baskı altında olduğunu vurgulayarak, iş dünyasının belirsizliklerle karşı karşıya olduğunu aynı zamanda artan tarifeler, tek taraflı ticaret önlemleri, tarife dışı engeller yoluyla yenilenen korumacılık ve ticaret politikasının aşırı siyasallaşmasının bu durumu daha da körüklediğini söyledi.

Picard, "Küresel ağımızdan duyduğumuz mesaj çok net, artık en büyük zorluk yalnızca karmaşıklık ve maliyet değil, öngörülemezliktir." dedi.

ICC olarak Dünya Ticaret Örgütü'nün (DTÖ) temel amacı doğrultusunda yeniden canlandırılmasını savunduklarını kaydeden Picard, "İşleyen bir uyuşmazlık çözüm sisteminin yeniden tesisi, günümüz ekonomisini yansıtacak şekilde ticaret kurallarının güncellenmesi (dijital ticaret ve hizmetler dahil) ve şeffaflık ile iş birliğinin güçlendirilmesi yönünde acil ilerleme çağrısı yapıyoruz." diye konuştu.

Bir yol ayrımında olduklarını hatırlatan Picard, ikili ve bölgesel anlaşmalarla ortaklar arasında daha derin entegrasyon ya da belirli konularda daha hızlı ilerleyebilme gibi özel faydalar sağlanabildiğine vurgu yaparken bu anlaşmaların çok taraflı kurallarla uyumlu olmadığında da küresel parçalanmayı derinleştirdiğinin altını çizdi.

Picard, "Çok taraflı kural koyma sürecinin yeniden canlandırılması hayati önemde. Küresel ekonomi, açık, tutarlı ve ayrımcılıktan uzak kuralları temel almalıdır. Bu temel olmadan, ticaret özellikle küçük işletmeler ve gelişmekte olan ülkelerdeki firmalar için daha da zorlaşıyor." şeklinde konuştu.

Picard, DTÖ'nün müzakere işlevinin yeniden işler hale getirilmesinin şart olduğunu söyledi.

KOBİ'lerin ekonominin bel kemiği olduğunu ancak ticarette en büyük engellerle onların karşılaştığını, finansmana, bilgiye ve mevzuat uyum kapasitesine erişimlerinin sınırlı olduğunu hatırlatan Picard, ICC olarak, küresel üyeliklerinin yüzde 70'inin gelişmekte olan ülkelerden teşkil edildiğini, KOBİ'leri desteklemenin ise temel misyonlarının merkezinde yer aldığının altını çizdi.

Picard, şunları kaydetti:

"Birkaç örnek bu yaklaşımı netleştiriyor. Dijital Standartlar Girişimi (DSI), küresel ölçekte uyumlu bir dijital ticaret ortamını teşvik ediyor. Belgelerin ve süreçlerin standartlaştırılması sayesinde, giriş engelleri düşürülüyor ve daha fazla KOBİ sınır ötesi ticarete katılabiliyor. Küresel Ticaret Kolaylaştırma İttifakı, Gelişmekte Olan Ülkelerde DTÖ Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşması'nın uygulanmasına destek veriyoruz. Bu reformlar, özellikle karmaşık prosedürlerle başa çıkacak kapasitesi olmayan KOBİ'ler için kritik önem taşıyor. Yetkilendirilmiş Yükümlü Programları, sınırda daha hızlı ve öngörülebilir işlem sağlayan bu programların KOBİ'ler tarafından daha fazla kullanılması için savunuculuk yapıyoruz. ICC One Click, güvenilir ticaret araçlarına, eğitimlere ve kaynaklara tek dijital giriş noktası sunarak KOBİ'lerin sınır ötesi işlerini büyütmelerini kolaylaştırıyoruz."

"Türkiye ile kamu özel sektör iş birliğini güçlendirmeye her zaman açığız"

ICC Ticaret Departmanı Başkanı Picard, Türkiye gibi ülkelerin kendilerinden birçok yönde fayda sağlayabileceğini ifade etti.

İlk temas noktası bağlamında ICC Türkiye'nin, kendilerinin ulusal komitesi olduğunu aktaran Picard, "Yerel üyelik, yalnızca ICC'nin küresel araçlarına ve standartlarına erişim sağlamakla kalmaz aynı zamanda ICC'nin küresel politika ve kural belirleme çalışmalarına aktif katılım imkanı sunar." dedi.

Picard, "Bu, ticaret belgelerinden DTÖ ve Dünya Gümrük Örgütü gibi kurumlara sunulan politika girdilerine kadar her şeyi kapsar. Böylece ulusal öncelikler küresel düzeyde yansıtılabilir." yorumunu yaptı.

Türkiye'deki ticaret odalarının ICC Dünya Odalar Federasyonu'na katılmalarını teşvik ettiklerini dile getiren Picard, 100'den fazla ülkeden odaları bir araya getiren ve iyi uygulamaların paylaşılmasını, dijital hizmetlerin ölçeklendirilmesini ve sınır ötesi iş birliğini teşvik eden bir platform sunduklarını belirtti.

"Türkiye ile kamu özel sektör iş birliğini güçlendirmeye her zaman açığız ister ticaretin kolaylaştırılması, ister dijitalleşme, ister sürdürülebilirlik alanlarında olsun. Türkiye'nin güçlü girişimcilik temeli ve stratejik konumu, küresel ticaretin karşılaştığı zorluklara pratik ve iş odaklı çözümler üretmede onu doğal bir ortak yapıyor." diyen Picard, "Küresel ticaret sisteminin yeniden canlandırılması, yalnızca üst düzey bildirilerin ötesine geçmeyi gerektiriyor. Vizyonu gerçeğe dönüştürecek siyasi irade ve teknik çalışmalara acilen ihtiyaç var." değerlendirmesini yaptı.

Picard, sözlerini şöyle tamamladı:

"ICC olarak, sistemi ileri taşımak üzere yapıcı biçimde bir araya gelmeye teşvik ediyoruz. Reformların iş dünyasının gerçekleriyle uyumlu ve pratik sonuçlar üretecek şekilde tasarlanmasına odaklanıyoruz. Türkiye, dinamik iş dünyası ve stratejik konumuyla bu geleceği şekillendirmede önemli bir role sahip."