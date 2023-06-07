Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği Başkanı Uğur İbrahim Altay'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Teşekkür

Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, çiftçiye ve üreticiye verilen destekler için Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'a teşekkür etti.

Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, çiftçiye ve üreticiye verilen destekler için Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'a teşekkür etti.

Altay, yaptığı yazılı açıklamada, tahıl ambarı olarak anılan Konya'nın tarımsal üretimde Türkiye'nin önde gelen şehirlerinden olduğunu belirtti.

Buğday ve arpa alım fiyatlarının belirlenmesiyle ekmeklik buğdayda ton başına 8 bin 250 lira, arpada ise 7 bin liradan alım yapılacağını anımsatan Altay, şunları kaydetti:

"Fiyatlara ilave olarak, Çiftçi Kayıt Sistemi'ndeki tüm üreticilerimize buğday için ton başında 1000 lira, arpa için ise 500 lira destek verilmesi kararlaştırıldı. Böylece açıklanan alım fiyatları kapsamında üreticimizin eline ekmeklik buğdayda 9 bin 250 lira, arpada ise 7 bin 500 lira geçecek olması çiftçimizin yüzünü güldürmüştür. Her zaman çiftçimizin ve üreticimizin yanında olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. Ülkemizin kalkınması için gecesini gündüzüne katarak üreten çiftçi kardeşlerimiz inşallah emeklerinin karşılığını alacak. Bereketli olsun."