RİZE Dernekler ve Vakıflar Birliği (RİDEVA) tarafından 1'incisi düzenlenen Uluslararası Rize Ticaret ve Ekonomi Kongresi ve Zirvesi başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video mesajı gönderdiği zirvede konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "Cumhurbaşkanımızın Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde, 23 yıldan bu yana Türkiye'nin her alanda boşluk bırakmadan ama özellikle dünya ticaret faaliyetleri çerçevesinde Türkiye'nin lojistik kapasitesini artırıcı çok önemli yatırımları gerçekleştirdik" dedi.

RİDEVA tarafından, Rize Valiliği, Rize Belediyesi ile Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) iş birliğiyle 2 gün sürecek olan Uluslararası Rize Ticaret ve Ekonomi Kongresi ve Zirvesi başladı. Zirvede, dijital ekonominin uluslararası ticarete kazandırdığı yeni fırsatlar, Karadeniz'in bölgesel ticaretteki stratejik rolü ve 'Kuşak ve Yol Projesi'nin ekonomik etkileri ele alınacak. Zirveye, Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Durmuş Ünüvar, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sultan Selim Şimşek, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Yılmaz, MÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Mahmut Asmalı, Rize Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Ahmet Arif Mete, Rize Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erdoğan, RİDEVA Başkanı Recep Albayrak, RİDEF Başkanı Hasan Başça, RTEÜ Kongre ve Zirve Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Öksüz, uluslararası akademisyenler, iş insanları ve ilgililer katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından yapılan açılış konuşmalarıyla başlayan zirveye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da video mesaj gönderdi.

ALBAYRAK: PLANLADIĞIMIZ ORGANİZASYONU GERÇEKLEŞTİRDİK

Programla ilgili açıklamalarda bulunan RİDEVA Onursal Başkanı Recep Albayrak, "Programımızın asıl amacı; Rize'ye yapılan devasa yatırımlarımız var; lojistik liman, Türkiye'nin en büyük 4'üncü limanı. 1,5 yıl içerisinde bitirilecek. Havalimanı bitti. Şehir hastanemiz önümüzdeki yıl bitiriliyor. Orta Koridor demir yolu hattımız projeleri devam ediyor. Sarp-Samsun demir yolu hattımızla beraber Rize'nin çay ekonomisi ve turizme dayalı yatırımları artırmak için Rize Ticaret Ekonomi Kongresi ve Zirvesi gerçekleştirdik. Bu yılki ana temamız, özellikle İyidere Endüstri Gelişim Bölgesi kapsamında organize sanayi 2'nci etapta yatırım fırsatlarının tanıtılması ve teşviklerin anlatılmasıdır. Ama tabii ki bunun yanında oturumlarda dijital ekonomi, ekonominin geliştirilmesi, yerel ticaret ve uluslararası ticaret şeklinde Rize'mize katma değer üretilecek, çok önemli oturumlar olacak. Hamdolsun, biz ilk defa olmasına rağmen bu yıl planladığınız organizasyonu gerçekleştirdik" diye konuştu.

ÜNÜVAR: TÜRKİYE, TARTIŞMASIZ BİR DENİZ ÜLKESİDİR

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Durmuş Ünüvar, "Sınırlarının yüzde 70'inden fazlası denizlerle çevrili olan ve 3 kıtanın geçiş noktasında bulunan Türkiye, tartışmasız bir deniz ülkesidir. Topraklarımız kadar mavi vatanımız da Türkiye'nin egemenlik alanıdır. Türkiye'yi dünya denizciliğinin her alanında lider denizci ülkeler arasında hak ettiği yere ulaştırmak için; temiz denizlerde, güvenli, emniyetli ve sürdürülebilir denizcilik hedefiyle çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Rize- İyidere Lojistik Limanı'na gelirsek, Karadeniz'in yeni ticaret üssü olacak. Yıllık 13 milyon ton yük kapasitesiyle bölgenin kalkınmasına yön verecek. Gelecek yılın üçüncü çeyreğinde tamamlamayı planlıyoruz. Deniz ticaretinden aldığımız paya burası da büyük bir katkı sağlayacak. Kafkasya-Ortadoğu ülkeleri arasında potansiyel trafikten kaynaklanacak kombine taşımacılığının zincirini aktarma merkezi olacak burası. Karadeniz ve Doğu Anadolu'dan gelen yükleri Karadeniz'e kıyısı olan ülkelere, bu ülkeler aracılığıyla Avrupa'ya göndereceğiz. Yine limanımıza gelen yükler Türkistan'a, Çin'e kadar ulaşacak" dedi.

GÜRCAN: LOJİSTİK LİMANI'NIN ÖNEMLİ KATKILAR SAĞLAYACAĞINA İNANIYORUZ

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan ise "Bugün Türkiye ekonomisinin ulaştığı seviye, yalnızca son birkaç yılın değil; 2002'den bu yana Sayın Cumhurbaşkanımızın kararlı liderliği ile yürütülen istikrarlı kalkınma vizyonunun bir sonucudur. Küresel ekonomide yaşanan dalgalanmalara, pandemi krizine ve bölgesel çatışmalara; ayrıca yaşadığımız asrın felaketi büyük depreme rağmen Türkiye, üretmeye, istihdam sağlamaya ve Türk mallarını dünyanın dört bir yanına ulaştırmaya devam ediyor. Küresel ekonominin yavaşladığı, uluslararası kuruluşların büyüme tahminlerini aşağı yönde revize ettiği bir dönemde Türkiye ekonomisine ilişkin beklentilerin tam tersine yukarı yönlü güncellenmesi bizim için çok önemlidir. Rize ilimizde yapılan ihracat 2024 yılında bir önceki yıla göre yüzde 18,4 oranında artarak 228,9 milyon dolara ulaşmıştır. Tebrik ediyoruz Rizeli ihracatçılarımızı. 2025 yılı Ocak-Eylül döneminde ise bu rakam 154,9 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Burada Rizeli sanayicimizin, ihracatçımızın biraz daha gayretle, bu rakamları çok daha iyi bir potansiyelle çok yukarılara taşıyacağına eminiz. Son olarak, Rize İyidere Lojistik Limanı'nın inşallah Rize'nin ihracat potansiyelinin her yıl gerçekleşmesine ve daha yukarılarda olmasına, ilimiz ihracatının istikrarlı bir şekilde büyümesine önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

YAZICI: DÜNYA TİCARETİNİN SEYRİNİ DEĞİŞTİREBİLİRİZ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı da "Çok saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde, 23 yıldan bu yana Türkiye'nin her alanda boşluk bırakmadan ama özellikle dünya ticaret faaliyetleri çerçevesinde Türkiye'nin lojistik kapasitesini artırıcı çok önemli yatırımları gerçekleştirdik. Dünyada ticaretin iletilmesinde 4 temel aks olduğunu hepimiz biliyoruz; hava taşımacılığı, kara taşımacılığı, deniz yolu taşımacılığı ve bir de demir yolu taşımacılığı var. Dört temel aks var. Ticaretimizin çok büyük bir kısmını deniz yoluyla gerçekleştiriyoruz. Rize'nin bu anlamda konumu itibarıyla bir değerlendirmeye tabi tuttuğunuzda, inşallah en azından düşünce düzeyinde, program çalışmaları düzeyinde yer alan demir yolunu da ilave ettiğimizde 4 taşıma aksını bünyesinde bulunduracak bir konumda olacak. İnşallah bütün bunları da lojistik limanımızı tamamlamak suretiyle taşımacılığın önemli akslarını üreten, tüketen, sevk eden ticaret erbabının hizmetine tahsis edeceğiz. Birliğimiz bütünlüğümüz önemlidir. Türkiye'nin böylesine lojistik altyapısı kuvvetli aksları tanıtmış olmakla dünya ticaretinin seyrini değiştirebiliriz" diye konuştu.