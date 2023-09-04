Uluslararası Otomobil Fuarı'nda Greenpeace Protestosu

Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen ve yarın resmi açılışı Başbakan Olaf Scholz'ün katılımıyla yapılacak Uluslararası Otomobil Fuarı (IAA Mobility) protestolarla başladı.

Çevre örgütü Greenpeace üyesi bir grup, otomobil fuarının önünde üç aracın üst bölümünü yapay bir göle batırarak otomobil üreticilerinden iklimi koruma taahhütlerini yerine getirmelerini istedi.

Ellerinde "Otomobil endüstrisi iklim korumayı batırdı" ve "Şimdi küçült veya sonra batır" yazılı pankartlar taşıyan gruptakiler, fosil yakıtla çalışan arabaların emisyonlarının düşürülmesini talep etti.

Avrupa'nın en önemli otomobil fuarlarından olan ve 10 Eylül'e kadar sürecek IAA Mobility'i 700 binden fazla kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.