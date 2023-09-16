Uluslararası Otel, Restoran, Kafe, Pastane Ekipmanları ve Teknolojileri Fuarı (Hostech by TUSİD) İstanbul'da düzenlenecek

Dünya mutfak endüstrisini bir araya getirecek olan Uluslararası Otel, Restoran, Kafe, Pastane Ekipmanları ve Teknolojileri Fuarı (Hostech by TUSİD), 20-24 Eylül tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Fuar, endüstriyel mutfak sektörünün büyük buluşması olacak ve 100'den fazla ülkeden 2 binin üzerinde satın almacının katılımı bekleniyor.

Dünya mutfak endüstrisini bir araya getirecek "Uluslararası Otel, Restoran, Kafe, Pastane Ekipmanları ve Teknolojileri Fuarı (Hostech by TUSİD)" 20-24 Eylül'de İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenecek.

Endüstriyel Mutfak, Çamaşırhane, Servis ve İkram Ekipmanları Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nden (TUSİD) yapılan açıklamaya göre, 2023'ü 2,8 milyar dolarlık ihracatla kapatmayı hedefleyen ve Türkiye'yi kendi alanında dünyanın 5 ekol ülkesinden biri yapan endüstriyel mutfak sektörü, büyük buluşmaya hazırlanıyor.

TUSİD tarafından düzenlenen ve alanında dünyanın en büyük ikinci fuarı olma özelliği taşıyan Hostech by TUSİD, 20-24 Eylül'de yurt dışından önemli sayıda alım heyetini ve ziyaretçiyi ağırlayacak.

İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenecek fuar; otel, restoran ve kafe gibi tüm sektör oyuncularını bir araya getirecek.

Dünya endüstriyel mutfak sektörünün buluşması noktası olan etkinliğe, 100'den fazla ülkeden 2 binin üzerinde satın almacının katılması öngörülüyor. 600'e yakın katılımcının yer aldığı fuar, bu yıl ilk kez 8 salonda yapılacak. Dünyanın en büyük 5 ihracatçısından biri olan sektörün, 2024'te 3,2 milyar dolar ihracat hedefi bulunuyor.

"Fuarda 1 milyar doların üzerinde iş hacminin oluşmasını bekliyoruz"

Açıklamada konuya ilişkin görüşleri yer alan TUSİD Yönetim Kurulu Başkanı Güçlü Kaplangı, Türkiye endüstriyel mutfak sanayisinin 150'nin üzerinde ülkeye ihracat gerçekleştirdiğini belirterek, ihracat pazarlarına ilişkin bilgiler verdi.

Fuarda sektörün ihtiyaç duyabileceği tüm ürünlerin sergileneceğini kaydeden Kaplangı, şu açıklamalarda bulundu:

"2 yılda bir düzenleniyor fuar, hem ülke ekonomimize ve İstanbul"un turizmine çok büyük katkı sağlayacağı gibi hem de sektörümüzün ihracatında çok olumlu bir etki yaratacak. Satın almacıların tüm masraflarını fuar bütçesinden ve derneğin yedek akçelerinden kullanarak THY ile ulaşımlarını, 5 yıldızlı otellerde 3 ya da 4 gün konaklamalarını sağlayarak misafir ediyoruz. 1.500'ün üzerinde B2B görüşme yapılacak ve 750 özel alıcı olacak. Fuarda 1 milyar doların üzerinde iş hacminin oluşmasını bekliyoruz."

Kaplangı, Türkiye'nin turizmdeki gücüne işaret ederek, bu sektöre yönelik yaptıkları çalışmalardan bahsetti.

ABD pazarına girişte bir belgelendirme probleminin söz konusu olduğuna değinen Kaplangı, "Ürünlerimizin bu ülkeye girişinde bariyerlerin aşılması için UL ve NSF gibi sertifikalara sahip olması gerekiyor. TUSİD ve İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) olarak bu belgelendirmeleri Türkiye'de yapabilecek akredite laboratuvarlar oluşturuyoruz. ABD'de ürünlerimizi belgelendirmek için burada teşvik alabiliyoruz." ifadelerini kullandı.

"200-250 fabrikalık organize sanayi bölgesine ihtiyacımız var"

TUSİD Başkanı Kaplangı, sektörün organize sanayi bölgesine ihtiyacı olduğunu belirterek, sektörü çok katlı fabrikalarda büyütemeyeceklerini, kendilerine özel OSB'ye ihtiyaç duyduklarını anlattı.

Kaplangı, "Üreticimizin, yan sanayicimizin, laboratuvarlarımızın, kendi endüstri meslek lisemizin olacağı bir ekosistem en büyük talebimiz. Burası, yetişmiş iş gücü sorununu da çözecektir. Bunun için devletimizin desteği gerekiyor.

Dernek olarak yer tahsisiyle ilgili gerekli görüşmeleri yaptık, inşaatların da TOKİ tarafından yapılmasını istedik. Herhangi bir limana yakın, 200-250 fabrikalık bir ihtisas organize sanayi bölgesinin sektöre büyük ivme kazandıracağına inanıyoruz." açıklamalarında bulundu.