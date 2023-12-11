Uluslararası Kadın Teknoloji Liderliği Haftası'nda Ankara'da 'STEM'de Kadın' Uluslararası Forumu Başladı

Rusya'da faaliyet gösteren Kadın Girişimlerini Destekleme ve Geliştirme Vakfı (Nükleer Alanda Kadınlar Derneği), WiN Türkiye-Nükleer Alanda Kadınlar Derneği (NÜKAD) ile Uluslararası Sanayi ve Teknolojide Kadınları Destekleme ve Geliştirme Konseyi'nin desteğiyle Ankara'da açılışı yapılan forum, 15 Aralık'ta Rusya'nın başkenti Moskova'da sona erecek. Forum çerçevesinde, kadın uzmanların mesleki gelişimi, genç neslin STEM'e (fen, teknoloji, matematik ve mühendislik) dahil edilmesi, yüksek teknoloji endüstrilerinde cinsiyet dengesinin sağlanması amacıyla kadınlara yönelik projeler ve girişimler için en iyi uygulamaların sunulması hedefleniyor.

Uluslararası Kadın Teknoloji Liderliği Haftası kapsamında "STEM'de Kadın" Uluslararası Forumu, Ankara'da başladı.

Rusya'da faaliyet gösteren Kadın Girişimlerini Destekleme ve Geliştirme Vakfı (Nükleer Alanda Kadınlar Derneği), WiN Türkiye-Nükleer Alanda Kadınlar Derneği (NÜKAD) ile Uluslararası Sanayi ve Teknolojide Kadınları Destekleme ve Geliştirme Konseyi'nin desteğiyle Ankara'da açılışı yapılan forum, 15 Aralık'ta Rusya'nın başkenti Moskova'da sona erecek.

Forum çerçevesinde, kadın uzmanların mesleki gelişimi, genç neslin STEM'e (fen, teknoloji, matematik ve mühendislik) dahil edilmesi, yüksek teknoloji endüstrilerinde cinsiyet dengesinin sağlanması amacıyla kadınlara yönelik projeler ve girişimler için en iyi uygulamaların sunulması hedefleniyor.

"Küresel İş Birliği: Günümüz Dünyasında Kadınların Gündemi" başlıklı açık oturumda konuşan Akkuyu Nükleer AŞ Kamu Kurumları ile İlişkiler ve Uluslararası İşbirliği Yönetici Direktörü Alexey Frolov, 2010'da Türkiye ile Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin inşasına dair anlaşma imzaladıklarını anımsatarak, "Nükleer, güvenlik açısından zor ve tartışmalı bir konu. Fakat burada nükleer enerjinin ve nükleer güvenliğin ne olduğunu bilen kadın uzmanlar bulunuyor ve bu alanda çalışıyorlar. Bu konulara kadınların daha çok katılması oldukça onur verici." diye konuştu.

Türk gençlerinin Rusya'da ve Türkiye'deki üniversitelerde eğitim görerek çift diploma almaları ve atom endüstrisi alanlarında çalışabilmeleri için ortak bir program gerçekleştirmek istediklerini ifade eden Frolov, "Sizi Rosatom'a bekliyoruz. Kendi imkanlarınızı burada kullanabilirsiniz. Sizi santral ziyaretimize ve eğitimlerimize katılmaya davet ediyorum. Şirket olarak kendi projelerinizi başarıyla gerçekleştirmeniz için size gereken her türlü desteği sağlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Rosatom Personelden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Tatyana Terentyeva da Rosatom'un eşit imkanlar politikasını desteklediğini belirterek, "Cinsiyet dengesini başarılı bir şekilde yürütmek için çabaları birleştirmek gerekiyor ve bu yüzden diğer ülkelerdeki meslektaşlarımızla sürekli diyalog içerisindeyiz." dedi.