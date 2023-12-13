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Uluslararası İstanbul Anne Bebek Çocuk Ürünleri Fuarı 41. kez kapılarını açtı

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Uluslararası İstanbul Anne Bebek Çocuk Ürünleri Fuarı (CBME) Türkiye, 41. kez kapılarını açtı. Fuarda 1100'ün üzerinde marka, 130'dan fazla ülkeden 22 bini aşkın profesyonel ziyaretçiyle buluşuyor. Bebek ve çocuk modasından inovatif tasarımlara kadar birçok ürün sergileniyor.

Uluslararası İstanbul Anne Bebek Çocuk Ürünleri Fuarı (CBME) Türkiye, 41. kez kapılarını açtı.

Informa Markets'ten yapılan açıklamaya göre, şirket tarafından İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen organizasyonda 1100'ün üzerinde marka, 130'dan fazla ülkeden 22 bini aşkın profesyonel ziyaretçiyle buluşuyor.

Bebek ve çocuk modasında 2024 trendlerinden sezonun en yeni koleksiyonlarına, annelerin hayatını kolaylaştıran inovatif tasarımlardan bebek araç ve gereçlerindeki son teknolojilere kadar çok sayıda ürünün sergilendiği fuar, 16 Aralık'a kadar ziyarete açık olacak.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen CBME Türkiye Fuar Direktörü Hatice Dinçer, etkinliğe yurt içi ve dışından yoğun ilgi olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Bebek ve çocuk ürünleri sektörünün üretici gücü, fuarla birlikte bir taraftan mevcut pazarlardaki konumlarını daha da güçlendirirken aynı zamanda yeni ihracat rotalarına da açılacak. Ülkemiz ihracatında önemli bir konumda olan sektör, geride kalan 40 buluşmada olduğu gibi yurt dışı satışlarının önemli bir bölümünü yine burada yapacak. Bununla birlikte 130 ülkeden gelen ve çoğunluğu doğrudan satın almacı olan fuar ziyaretçileri, en yeni bebek, çocuk ürünlerini avantajlı fiyatlarla tedarik etme fırsatı bulacak. Özetle, CBME Türkiye, katılımcı firmalarımız ve ziyaretçilerimiz açısından bir fırsatlar fuarı olacak."

Kaynak: AA / Ekonomi

İstanbul Türkiye Bebek Çocuk Uluslararası İhracat İstanbul Emlak Teknoloji Ekonomi Güncel Haberler

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