Boeing ev sahipliğinde WAI Türkiye tanıtımı gerçekleştirildi

Uluslararası Havacılıkta Kadın Kuruluşu'nun (Women in Aviation International – WAI) Türkiye tanıtımı, Boeing ev sahipliğinde ve Türk havacılık sektöründen paydaşların katılımı ile İstanbul'da gerçekleştirildi.

Türk havacılık sektöründen çok sayıda kadın yönetici ve profesyonelin Dünya Kadınlar Günü'nü birlikte kutladığı etkinliğin açılış konuşması Boeing Türkiye ve Orta Asya Genel Müdürü Ayşem Sargın tarafından yapıldı.

Türk havacılık sektörünün aralarında Türk hava yolu şirketleri, uçak ve motor üreticileri, sektör kuruluşları ve üniversiteler gibi farklı paydaşlarından lider kadınların deneyimlerini paylaştığı "Havacılıkta Lider Kadınlar – WAI Türkiye Kurucu Üyeleri" ve "Havada Bayrağı Taşıyan Kadınlar" başlıklı iki ayrı panelde kadın istihdamının Türk havacılığının geleceği için önemi, WAI Türkiye'nin bu alanda yürüteceği faaliyetlerle sektörün sürdürülebilir büyümesine yapacağı katkılar tartışıldı.

Faaliyetlerine 1990 yılında ABD'de başlayan ve resmi kuruluşunu 1994 yılında tamamlayan WAI, kar amacı gütmeyen bir kuruluş olarak havacılık ve uzay sektörünün tüm çalışma alanlarında daha fazla kadının yer almasına yönelik faaliyetlerde bulunuyor.

Bu alanda en büyük kuruluş olan WAI'nin, aralarında 400'ün üzerinde şirket ve kuruluşun yanı sıra sektör profesyonelleri, havacılık tutkunları ve üniversite öğrencilerinin bulunduğu tüm dünyada 17 binden fazla aktif üyesi mevcut.

WAI, tüm dünyada kapsayıcı, sürdürülebilir bir havacılık ve uzay sektörü inşasına katkı sunmak, kadınları ve kız çocuklarını bu sektörde kariyer yapma doğrultusunda cesaretlendirmek üzere mevcut ve gelecekteki iş gücüne yatırımlarda bulunuyor. Bu kapsamda yürüttüğü eğitimler, atölyeler, burs ve mentörlük programlarıyla üyelerini desteklemenin yanı sıra onları sektör profesyonelleriyle bir araya getirerek kariyer olanakları sağlıyor.

"ICAO'nun belirlediği yüzde 50 kadın istihdamı hedefine ülkemizin de hızla ulaşmasına katkı vermeyi arzuluyoruz"

Boeing Türkiye ve Orta Asya Genel Müdürü Ayşem Sargın, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, çeşitlilik ve kapsayıcılığın inovasyon ve ilerlemeyi sürdürmek için son derece önemli olduğuna inandıklarını ifade etti.

Kadınların havacılık sektöründe artan oranda yer alması için çabalarını sürdürdüklerini anlatan Sargın, "Havacılık sektörünün yetenek havuzunda daha fazla kadın olmasının sektörün geleceği açısından son derece kritik olduğunu düşünüyoruz. Bugün havacılık sektöründe kadın istihdamının hem dünyada hem Türkiye'de olması gereken noktadan çok uzakta olduğunu görüyoruz." diye konuştu.

Sargın, Boeing olarak, Türk havacılık ekosisteminden ortaklarla yürütmekte oldukları faaliyetlerle binlerce genç kadına ve kız çocuğuna ulaşmaya ve onları havacılığa yönlendirmeye devam ettiklerini belirterek, "Bugün lansmanını gerçekleştirdiğimiz WAI Türkiye aracılığıyla sektördeki paydaşların çabalarını tek bir çatı altında birleştirip büyütmeyi ve Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı'nın (ICAO) belirlediği yüzde 50 kadın istihdamı hedefine ülkemizin de hızla ulaşmasına katkı vermeyi arzuluyoruz." açıklamasında bulundu.

Kurumsal alanlarda pek çok çalışma gerçekleştirdiklerini aktaran Sargın, "Kendi alanımızda hepimiz harika şeyler yapıyoruz bireysel olarak ve kurumsal olarak. Şirketlerimiz de bunu destekliyor. Ama bunun ötesine geçmek mümkün ve bunu ancak bir araya gelerek yapabiliriz. Nasıl bir bütüne baktığımızı ve herkesin işin hangi ucundan tutacağını göstermesi bakımından bu gibi oluşumları çok önemsiyorum. Kadınların bu konuda aktif olacağına inanıyorum ve güzel sonuçlar alacağımızı düşünüyorum." şeklinde konuştu.

"Somut ölçülebilir aksiyon alınabilir hedeflerle ilerleyerek çaba göstermemiz lazım"

Pegasus Hava Yoları Üst Yöneticisi (CEO) Güliz Öztürk de, etkinlik kapsamında düzenlenen "Havacılıkta Lider Kadınlar" konulu panelde yaptığı konuşmada, bütün amaçlarının üretime kadınları daha fazla katabilmek olduğunu belirterek, satış, satın alma, tedarik zinciri, teknik gibi kadın istihdamının düşük olduğu alanlarda kadınları katabilmeyi ve çeşitliliği sağlayabilmeyi amaçladıklarını ifade etti.

Öztürk, şirketlerin iyi örneklerini konuşmanın diğer katılımcıları da olumlu etkilediğini kaydederek, "Kişisel yolculuklar, gençleri, genç profesyonelleri ve genç öğrencileri etkiliyor. Çünkü, onlarda 'o yapabilmişse demek ki ben de yapabilirim' hissini uyandırıyor. En önemlisi de bu." dedi.

Cinsiyet ayrımcılığının oluşmaması için tüm sektörlerin elini taşın altına koyması gerektiğine dikkati çeken Öztürk, "Bu konuda gerçekten somut ölçülebilir aksiyon alınabilir hedeflerle ilerleyerek çaba göstermemiz lazım. Bu konu hepimizin ajandasının bir parçası olmalı kesinlikle." açıklamasını yaptı.

Türk Hava Yolları (THY) Uluslararası İlişkiler ve İttifaklar Başkanı Özlem Salihoğlu ise havacılıkta sürdürülebilirliğin en popüler konulardan biri olduğunu ifade etti.

Salihoğlu, kadın olmadan sürdürülebilirliğin olmayacağına işaret ederek, "Çünkü, kadınların çapraz fonksiyonları çok gelişmiş durumda ve bunu çalışırken de hissediyoruz. Kadınların sürdürülebilirlik anlamında önümüzdeki dönemde yüzde 50 oranına ulaşması gerek." değerlendirmesinde bulundu.