Uluslararası Halı ve Zemin Kaplama Fuarı'nda Sürdürülebilirlik ve Geri Dönüşüm Öne Çıktı

Antalya'da düzenlenen Uluslararası Halı ve Zemin Kaplama Fuarı'nda sergilenen ürünlerde sürdürülebilirlik ve geri dönüşüm ön plana çıktı. Fuarda geri dönüştürülen malzemelerden üretilen halı ve kilimler, nanoteknolojiyle üretilerek kendi kendini temizleyebilen ürünler de sergilendi. Ayrıca, geri dönüşüm ipliklerinden yapılan ürünlerle istihdam sağlanarak 64 ülkeye ürün satışı gerçekleştirildi.

Antalya'da düzenlenen Uluslararası Halı ve Zemin Kaplama Fuarı'nda sergilenen ürünlerde sürdürülebilirlik ve geri dönüşüm öne çıktı.

Hannover Fairs Turkey Fuarcılık tarafından önceki yıllarda Gaziantep'te düzenlenen ancak Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi'nin deprem yardımlarında lojistik üs olarak kullanılması nedeniyle bu yıl ANFAŞ Antalya Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen fuar, üç gün boyunca ziyaretçilerini ağırladı.

Sektörün önde gelen firmalarının yanı sıra uluslararası pazara açılmak isteyen yerli üreticiler ve ABD, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Çin, Güney Kore, Hindistan, İran, Özbekistan, Pakistan ve Ürdün'den uluslararası firmaların yer aldığı fuarda, geri dönüştürülen malzemelerden üretilen halı ve kilimler, nanoteknolojiyle üretilerek kendi kendini temizleyebilen ürünler de sergilendi.

Fuarın proje yöneticisi Soley Özsoy Bürümcek, AA muhabirine, her yıl Gaziantep'te düzenledikleri fuarın 8'incisini Antalya'da organize ettiklerini belirterek, organizasyona yurt dışında 100 civarında firmanın katıldığını söyledi.

Bürümcek, firma yöneticilerini ciddi alım heyetleriyle buluşturduklarının altını çizerek, "Fuarda sürdürülebilirlik ve geri dönüşüm teması ön plana çıktı. Artık çağımızda küresel ısınma sorunları mevcut. Her firma sosyal sorumluluk kapsamında ürünlerine ya da üretim süreçlerinde mutlaka sürdürülebilirliğe dikkat ediyor. Doğa dostu iplikler, yün halılar, dönüştürülen ürünler revaçta." diye konuştu.

Geri dönüştürülen malzemelerle üretim yaparak 170 kişiye istihdam sağladılar

Fuara halı ve dönüştürdükleri iplikler yardımıyla yaptıkları ürünlerle katılan bir firmanın sahibi Fatih Kıraç da 64 ülkeye ürün sattıklarını söyledi.

Kovid-19 salgını sürecinde online talep artınca girişimde bulunarak çalışma yaptıklarını aktaran Kıraç, şunları kaydetti:

"Gaziantep'teki iplik fabrikasında iki farklı geri dönüşüm ipliğini birleştirerek halat haline getiriyoruz. Uşak ve İstanbul'da da dokuma yapıyoruz. Bunlardan halat örme yöntemiyle sepet, çanta, kilim, bahçelerde, mutfak ve banyoda kullanılacak şık ürünler üretiyoruz. Tesislerimizde ev hanımlarına da katkı sunuyoruz. Ciddi bir sektör oluştu. Bu malzemeleri Çin ve Hindistan yapıyordu, biz üretimine başlayarak rakip olduk. Hatta onlar tek ürün yaparken biz farklı 70'e yakın renkte yapıyoruz. Tesislerimizde çoğunluğu ev hanımı 170 kişiye de istihdam sağlıyoruz."