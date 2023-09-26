Uluslararası Enerji Ajansı: Temiz Enerji Yatırımları Artırılmalı

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), küresel ısınmayı 1,5 santigrat dereceyle sınırlandırma hedefine ulaşmak için temiz enerji yatırımlarının yıllık 1,8 trilyon dolardan 2030'a kadar 4,5 trilyon dolara yükseltilmesi gerektiğini belirtti.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), küresel ısınmayı 1,5 santigrat dereceyle sınırlandırma hedefine ulaşmak için temiz enerji yatırımlarının yıllık 1,8 trilyon dolardan 2030'a kadar 4,5 trilyon dolara yükseltilmesi gerektiğini belirtti.

IEA, 2021'de yayımladığı "Net Sıfır Yol Haritası" raporunu son yıllarda temiz enerji teknolojilerinde kaydedilen rekor gelişmeler, yenilenebilir enerji kapasitesinin artması ve Kovid-19 salgını sonrası ekonomik iyileşmeler nedeniyle güncelledi.

İki yılda güneş enerjisi kurulu kapasitesi ve elektrikli araç satışlarında rekor büyüme gerçekleştiği belirtilen rapora göre, söz konusu teknolojiler 2030'a kadar karbon salımında yaşanacak düşüşün 3'te 1'ini sağlayacak.

2030'a kadar küresel yenilenebilir enerji kapasitesi üç, enerji verimliliği iki katına çıkacak. Ayrıca, elektrikli araçlar ve ısı pompası satışlarının hızla artmasıyla metan gazı salımı da yüzde 75 düşecek. Temiz enerjiye odaklanılması, fosil yakıt talebini 2030'a kadar yüzde 25, 2050'ye kadar ise yüzde 80 azaltacak.

Küresel ısınmayı 1,5 dereceyle sınırlandırma hedefinde uluslararası işbirliğinin önemine işaret edilen rapora göre, özellikle gelişmekte olan ülkelerin temiz enerji yatırımlarını artırması gerekiyor. Bu kapsamda, bu yıl 1,8 trilyon dolar olan yatırım miktarının 2030'a kadar 4,5 trilyon dolara yükseltilmesine ihtiyaç duyuluyor.

Temiz enerji kullanımı 2030'a kadar yeterince etkinleştirilemezse, 2050'ye kadar her yıl yaklaşık 5 milyar ton karbon gazının atmosferden temizlenmesi gerekecek. 2030'a kadar temiz enerji yatırımları artırılmazsa iklim riskleri artacak ve 1,5 derece hedefine ulaşmak zorlaşacak.

IEA Başkanı Fatih Birol, rapora ilişkin değerlendirmesinde, Dubai'de düzenlenecek Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28. Taraflar Konferansı'nın daha güçlü hedefler belirleme ve hedeflere bağlı kalmak için önemli bir fırsat olduğunu belirtti.