Uluslararası Enerji Ajansı'ndan Küresel Petrol Talebi Revizesi

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), bu yıla ilişkin küresel petrol talebi artış öngörüsünü günlük 35 bin varil aşağı yönlü revize etti.

IEA'nın Petrol Piyasası Raporu'na göre, küresel talebin bu yıl geçen yıla kıyasla günlük yaklaşık 710 bin varil artarak 103 milyon 840 bin varile çıkması bekleniyor. Bir önceki raporda bu artış yaklaşık 740 bin varil olarak öngörülmüştü.

Zorlu makroekonomik koşullar ve ulaşımın elektrifikasyonu, petrol tüketimindeki artış hızındaki yavaşlamanın başlıca nedenleri arasında gösteriliyor.

Talebin OECD bölgesinde önceki yıla göre günlük 30 bin varil azalarak 45 milyon 810 bin varil, OECD dışı ülkelerde ise 740 bin varil artarak 58 milyon 30 bin varil olacağı hesaplanıyor.

Küresel petrol talebinin 2026'da bu yıla kıyasla günlük 700 bin varil artışla 104 milyon 540 bin varil seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Küresel petrol arzı eylülde arttı

Öte yandan, küresel petrol arzı eylülde günlük 760 bin varil artarak 108 milyon varile ulaştı.

Bu artışta, Orta Doğu öncülüğünde OPEC ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu üretiminin günlük 1 milyon varil artması etkili oldu.

Aynı dönemde, OPEC grubunun ham petrol arzı bir önceki aya göre günlük yaklaşık 860 bin varil artarak 35 milyon 80 bin varil oldu.

OPEC dışı ülkelerin günlük petrol üretimi ise aynı dönemde günlük yaklaşık 110 bin varil azalışla 72 milyon 920 bin varil seviyesine geriledi.

Küresel petrol arzının bu yıl 3 milyon varil artışla günlük 106 milyon 100 bin varile, gelecek yıl ise 2 milyon 400 bin varil artışla bu seviyenin üzerine çıkması öngörülüyor.

Mevcut üretim anlaşmasına göre OPEC+ ülkelerinin ise bu yıl 1 milyon 400 bin varil ve gelecek yıl 1 milyon 200 bin varil ek üretim yapması planlanıyor.

Küresel petrol arzının bu yıl günlük 105 milyon 800 bin varil, gelecek yıl ise 107 milyon 900 bin varil olacağı tahmin ediliyor.