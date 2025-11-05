Haberler

Uluslararası Dolandırıcılık Operasyonunda 18 Tutuklama

Güncelleme:
Almanya merkezli düzenlenen uluslararası operasyonda, çevrim içi dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarından 18 kişi tutuklandı. Operasyon, 9 ülkede gerçekleştirilen aramalarda 193 ülkede yaklaşık 4,3 milyon kredi kartı verisinin kötüye kullanılmasıyla bağlantılı olarak gerçekleştirildi.

Almanya merkezli olarak çevrim içi dolandırıcılık ve kara para aklama ağlarına karşı düzenlenen uluslararası operasyonda yakalanan 18 kişinin tutuklandığı bildirildi.

Alman Federal Kriminal Dairesi ve Koblenz Cumhuriyet Savcılığı tarafından yapılan ortak açıklamada, çevrim içi dolandırıcılık ve kara para aklama ağlarına karşı 4 Kasım'da 9 ülkede 60'tan fazla adreste arama yapıldığı belirtildi.

Operasyonlarda yakalanan 18 kişinin tutuklandığı, şüphelilerin 193 ülkede yaklaşık 4,3 milyon kişinin kredi kartı verilerini kötüye kullanmakla suçlandığı ifade edildi.

Şüphelilerin, 2016 ve 2021 yıllarında profesyonelce işletilen sahte yayın, flört ve eğlence amaçlı internet siteleri aracılığıyla 19 milyondan fazla sahte çevrim içi abonelik gerçekleştirdiği iddia ediliyor.

Aboneliklerde aylık olarak çekilen tutarların kasıtlı olarak düşük tutulduğu, böylece birçok kredi kartı sahibinin yetkisiz ödemeleri fark etmediği belirtildi. Ortaya çıkan zarar 300 milyon avro olarak hesaplandı.

Almanya'da, 8 eyaletteki 29 adreste 250'den fazla polis memurunun katılımıyla arama yapılırken, 35 milyon avronun üzerinde değere sahip varlıklara el konuldu.

Söz konusu aramaların yapıldığı ülkelerin Almanya, İtalya, Kanada, Lüksemburg, Hollanda, Singapur, İspanya, ABD ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi olduğu bildirildi.

Kaynak: AA / Bahattin Gönültaş - Ekonomi
