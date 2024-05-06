Uluslararası Doğu Halıları Konferansı İstanbul'da Gerçekleştirilecek

Uluslararası Doğu Halıları Konferansı (International Conference on Oriental Carpets - ICOC), bu yıl 6-9 Haziran'da İstanbul'da gerçekleştirilecek.

İstanbul Halı İhracatçıları Birliğinden (İHİB) yapılan açıklamaya göre, konferansın 15'incisi Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı desteğiyle İHİB ev sahipliğinde The Marmara Taksim'de yapılacak.

İçerisinde fuarın da yer aldığı konferansa, dünyaca ünlü halı, kilim, dokuma uzmanları, sanat tarihçileri, akademisyenler ve koleksiyonerler katılacak. Ayrıca programda, halı, kilim ve dokumalardan oluşan sergiler ziyaretçilerle buluşacak.

"Halı, kilim ve dokuma sanatının ana yurdu Anadolu"

Açıklamada, konuya ilişkin görüşleri yer alan İHİB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hayri Diler, Türk halı sektörünün ihracattaki başarısına işaret ederek, şubatta halı ihracatının yıllık bazda yüzde 98,2 arttığını bildirdi.

Dokumacılığın bu toprakların en büyük hazinelerinden olduğunu kaydeden Diler, "ICOC, bütün dünyaya halı, kilim ve dokuma sanatının ana yurdunun Anadolu olduğunu bir kez daha göstermemiz ve geleneksel sanatımızı geleceğe aktarabilmemiz için büyük bir fırsat." açıklamasında bulundu.

Diler, sektör temsilcileri olarak halı, kilim ve dokumanın gerek kültür sanattaki itibarını gerekse ticaretteki payını artırmak için tüm güçleriyle çalıştıklarını anlattı.

"Türkiye, dünyanın en büyük ikinci halı tedarikçisi"

Ahmet Hayri Diler, Türkiye'nin dünyanın en büyük ikinci halı tedarikçisi olduğunu belirterek 2023'te 178 ülkeye 2,75 milyar dolarlık halı ihracatı gerçekleştirdiklerini bildirdi.

İHİB Yönetim Kurulu Üyesi ve ICOC İstanbul Yerel Komite Başkanı Serra Oruç da iki gün sürecek konferansın birden fazla teması olduğunu ve temaların "Doğu Halıları Etütleri 2024", "Halı Dokumacılığı ve Koleksiyonculuğun Geçmişi ve Geleceği", "Tarihi Halılar ve Tekstiller" ile "Çağdaş Sanat, Tasarım ve Yeni Üretim"den oluştuğunu kaydetti.