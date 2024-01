Uluslararası doğrudan yatırımlar düşüşte

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, "Dünyada uluslararası doğrudan yatırım geçen yılın ilk yarısında yüzde 36 düştü." dedi.

Feriye'de düzenlenen Türkiye Girişim Ekosistemi 2024 yıllık etkinliğinde konuşan Dağlıoğlu, 2023'te dünyadaki yatırımların çok hızlı durduğunu söyledi.

Dünyada uluslararası doğrudan yatırımın geçen yılın ilk yarısında yüzde 36 düştüğünü belirten Dağlıoğlu, yılın geri kalanı için daha karamsar bir tablodan bahsedildiğini, bunun küresel gelişmelerin sonucu olduğunu dile getirdi.

Dağlıoğlu, şöyle devam etti:

"Türkiye'ye baktığımız zaman işlem adedi güzel. 1 milyar eşik değerin altında kalmış olabiliriz. Sadece tek taraflı bir denklem değil dünyadaki koşullar da bunu belirliyor. Mesela unicorn sayısı bizi motive etmesi açısından güzel ama dünyadaki ekonomik iklim parasal genişlemenin olduğu dönemde belki bu sayılara daha rahat ulaşıyorsunuz. Belki bu yıllarda çok hızlıca o sayılara ulaşamayacağız. Morali bozmamak lazım. Bizim odaklandığımız şey, startup ekosisteminin sağlıklı olması, burada başarılı girişimlerin olması, onların rekabetçi ürünler, hizmetler üretmesi, bunu tüketiciyle buluşturması, yatırımcılardan fon alması, burada belki değerlemeler ve sair farklı şekilde olabilir bizim gördüğümüz yatırımcı ilgisi devam ediyor."

"Burada döngüsel bir boyut da var. Belki fonlar toplandı yatırımlar yapılıyor. Önümüzdeki yıllarda belki daha büyük hacimli yatırımlar göreceğiz." diyen Dağlıoğlu, şunları söyledi:

"Bizim için sevindirici gelişmelerden biri, biz daha çok yatırım odaklıyız. Türkiye'deki sermaye piyasası enstrümanların işlediğini görüyoruz. Zaten uluslararası yatırımcıların ilgisinin devam ettiğini görüyoruz. Ben genel olarak iyimser bir insanım. 2023'teki bu yatırımların daraldığı şartlar nelerden dolayı oluşuyor? 2024'ün ikinci yarısından itibaren merkez bankalarının para politikalarının biraz daha genişleyebileceği yönünde. O yüzden 2024'ün ikinci yarısıyla beraber yatırımlarda biraz daha canlı bir ortam olma ihtimalinden bahsediliyor. Bu benim olumlu yaklaştığım şey. Elbette jeopolitik gelişmeler çok öngörülebilir değil maalesef öyle mevcut krizlerin hemen çözüleceğine dair bir öngörü olmadığı için onun etkisinin devam ettiği bir atmosfer olabilir ama Türkiye özelinde doğrudan yatırım verilerine odaklı konuşuyoruz."

Yatırımlarda azalma trendinin sona geldiğini, artık hafif toparlanmaya geçildiğini öngördüğünü belirten Dağlıoğlu, "Veriyi okuduğumuz zaman inşallah önümüzdeki aylarda pozitif bir atmosfer olur. Ekosistem tarafında fon yöneticilerimiz fonlarını topladılar. Toplamaya devam edenler var. Tekrar bir yatırım döngüsü başlıyor bu anlamda. UIuslararası yatırımcının ilgisi birazcık bu koşullar iyileşirse 2024'te daha pozitif bir ortam görebiliriz diye bir ümidimiz var." dedi.

Dağlıoğlu, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki aylarda Suudi Arabistan'da LEAP var. Katar'da Web Summit Katar yapılıyor. Buralarda full heyet organizasyon işine girmiyoruz ama London Tech Week gibi Viva Tech gibi Web Summit gibi Slash gibi etkinliklerde geçen yıl Singapur FintTech festivalini de ajandaya eklemiş olduk. Bu faaliyetlerimize devam edeceğiz. Bunun faydalı olduğuna inanıyoruz. Girişimlerimizi dünya arenasına çıkarmak adına kıymetli. Ticareti destekleyen çok fazla lender olduğu için e-ticaret oldukça canlı bir alan. Oyun herkesin farkında olduğu bir alan. Geçen yıllarda dünyada en çok 3. Avrupa'da 2. ülke olduk. Fintech'i zaten konuşuyorduk.

Belki dünyadaki koşullar gereği dünyada toplanan yatırımlar potansiyelin altında olabilir ama önümüzdeki yıllarda Fintechlerin unicorna dönüşeceğine inanıyorum, bunu her platformda söylüyorum. Daha diğer dikeylerde webtech her türlü enterprise çözümü olan işlerde birçok alanda gelecek vadeden şirketler olduğunu görüyoruz ve bizim de yatırımcıların ilgi gösterdiği alanlarda bu dikeylerde odaklandığını görüyoruz. Yaşam bilimleri de eklenebilir. Bu anlamda başarılı girişimler var. Biz kamu kurumunu temsil eden kişiler olarak en önemli görevimizin desteklenmesi gereken noktalarda ortamı iyileştirmek olduğuna inanıyoruz. Bu bağlamda her türlü geri dönüşe açığız. Yatırım ortamını iyileştirme anlamında her türlü göreve açığız."