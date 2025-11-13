Uluslararası Dağ Turizmi ve Doğa Sporları Konferansı 2025 Çin'de Gerçekleşti

Uluslararası Dağ Turizmi ve Doğa Sporları Konferansı 2025, Çin'in Guizhou eyaletinde bulunan Guiyang şehrinde gerçekleşti.

Uluslararası Dağ Turizmi ve Doğa Sporları Konferansı 2025, 11 Kasım'da Çin'in Guizhou eyaletinde bulunan Guiyang şehrinde " Kültür, Turizm ve Sporun Entegrasyonu Kaliteli Bir Yaşam Sunar" temasıyla gerçekleşti. Konferansın, 30 ülke ve bölgeden yaklaşık 350 katılımcıyı bir araya getirerek küresel dağ turizminin sürdürülebilir kalkınmasının teşvik edilmesinde önemli bir adım atılmasını sağladığı belirtildi.

Uluslararası Dağ Turizmi Birliği (IMTA) Yıllık Konferansı, Uluslararası Dağ Turizmi Tanıtım Konferansı (IMTPC), Guizhou Dağ Turizmi Destinasyonlarına Saha Gezisi ve "Guizhou Bankası - Dağ Kültürü, Turizm ve Doğa Sporları Ekipmanları Sergisi" de dahil olmak üzere bir dizi önemli etkinlik düzenlendi.

Yapılan açıklamaya göre; açılış konuşmaları IMTA Başkanı Dominique de Villepin, CPC Guizhou Eyalet Komitesi Tanıtım Departmanı Direktörü Lu Yongzheng, BM Turizm Elçisi Zhu Shanzhong ve Lübnan Cumhuriyeti Çin Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Mansour Chaya tarafından yapıldı. IMTA, Pasifik Asya Seyahat Birliği (PATA), Everest Alliance Nepal ve Çin'in Hubei Eyaleti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile MoC alışverişinde bulundu; Konferans sırasında Innovation in Mountain Tourism and Community Co-development adlı özel bir makale yayınlandı. Konferansta ayrıca sekiz "Dünyaca Ünlü Turizm Dağları" ve altı "Uluslararası Dağ Yürüyüşü Turizmi Gösteri Rotası"na sertifika verilen bir ödül töreni de düzenlendi.

"Dağ Refahını Teşvik Etmek ve Ortak Zenginlik Oluşturmak" temalı etkinlik de gerçekleştirildi. IMTA Başkan Yardımcısı Liu Zhaohui ve FAO'nun ev sahipliğinde düzenlenen MPS'nin Proje Koordinatörü Giorgio Grussu birer konuşma yaptı. Asya-Pasifik Bölgesindeki Kilit Ülkeleri Hedefleyen Guizhou'nun Gelen Turizm Pazarını Geliştirme Stratejileri Araştırma Raporu PATA Başkanı Peter Semone tarafından sunuldu. Guizhou Eyaleti Kültür ve Turizm Departmanı Direktörü Yang Xiangdong, Guizhou'daki turizm manzaralarını paylaştı. 5 farklı ülkeden yedi temsilci daha dağ turizminin gelişim durumunu tanıttı.

Öte yandan, "Bank of Guizhou - Dağ Kültürü, Turizm ve Doğa Sporları Ekipmanları Sergisi" halka açılarak dağla ilgili turizm ve spor ekipmanlarındaki son yenilikler sergilendi. "Dünya'nın Kıvrımları Arasında Yaşam" başlıklı fotoğraf sergisinde, dağlık bölgelerin ekolojik ve kültürel zenginliğini görsel hikaye anlatımı yoluyla vurgulandı.

Konferans sonrası Guizhou'nun dağ turizmi alanlarına yapılan saha gezisinin, Köprü-Turizm entegrasyonunu sergileyen Huajiang Büyük Kanyon Köprüsü'nü de içerdiği belirtildi. - İSTANBUL