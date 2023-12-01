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ULUSKON, Vilnius Ticaret, Sanayi ve Zanaat Odası ile İş Birliği Protokolü İmzaladı

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Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON), Vilnius Ticaret, Sanayi ve Zanaat Odası ile iş birliği protokolü imzaladı. Protokol, Türkiye ve Litvanya arasındaki ihracat, ithalat ve ticaretin gelişmesine katkı sağlamayı amaçlıyor.

Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON), Vilnius Ticaret, Sanayi ve Zanaat Odası ile iş birliği protokolü imzaladı.

ULUSKON heyeti, ULUSKON Genel Başkanı, Birleşmiş Milletler (UNOPS) Danışmanı ve Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) Danışmanı Nezaket Emine Atasoy başkanlığında Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta önemli temaslarda bulundu. Türkiye ve Litvanya arasındaki ihracat, ithalat ve ticaretin gelişmesine yön vermek adına Vilnius Ticaret, Sanayi ve Zanaat Odası ile iş birliği protokolü imzalandı. Heyet, Vilnius Ticaret, Sanayi ve Zanaat Odası Genel Müdürü Dr. Almantas Danilevicius ve Kristina L. Alekniene ile görüştü. Genel Müdür Danilevicius ve Nezaket Emine Atasoy'un imzası ile ULUSKON ve Vilnius Ticaret, Sanayi ve Zanaat Odası arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Vilnius Ticaret, Sanayi ve Zanaat Odası Genel Müdürü Dr. Almantas Danilevicius, ULUSKON aracılığıyla Litvanya'ya iş birliği için gelecek iş insanlarıyla iş birliğine açık olduklarını ve Nezaket Atasoy'u Litvanya'da ağırlamaktan büyük onur duyduklarını dile getirdi. Kristina L. Alekniene, ULUSKON'un Litvanya temsilcisi olmaktan onur duyduğunu ve yapılan bu protokole elinden gelen bütün katkıyı sağlayacağını ifade etti.

Türkiye Cumhuriyeti Vilnius Büyükelçiliği Ticaret Müşaviri Ümit Ateşağaoğlu, Vilnius Ticaret, Sanayi ve Zanaat Odası ve ULUSKON arasında yapılan bu iş birliği protokolünden çok memnuniyet duyduklarını söyledi. Ateşağaoğlu, "Bu protokolün iki ülke arasındaki ticarete önemli bir ivme kazandıracağına inanıyorum ve büyükelçiliğimiz her şekilde destekleyecektir" dedi.

Başkan Nezaket Atasoy ise "Litvanya Ankara Büyükelçisi Sayın Ricardas Degutis'e ve Türkiye Cumhuriyeti Vilnius Büyükelçisi Sayın Görkem Barış Tantekin'e Litvanya seyahatine katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Vilnius Ticaret, Sanayi ve Zanaat Odası ile imzaladığımız iş birliği protokolü ile ülkeler arası ticaretin gelişmesine yön vermeyi amaçlıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi

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