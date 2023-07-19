ULUSKON ve Nijerya Büyükelçiliği İş Birliği Toplantısı Gerçekleştirildi

ULUSKON ve Nijerya Türkiye Büyükelçiliği arasında iş birliği toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, Nijerya ile ULUSKON arasındaki iş birliğinin önemine vurgu yapıldı. ULUSKON Genel Başkanı, Birleşmiş Milletler (UNOPS) Danışmanı ve Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) Danışmanı Nezaket Emine Atasoy ve Nijerya Türkiye Büyükelçiliği yetkilileri toplantıda iki ülke arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi ve ticaret hacminin artırılması için stratejik adımların atılması gerektiğini vurguladı. İş dünyası temsilcileri, Türkiye ve Nijerya arasındaki iş birliğinin önemini vurgulayarak, iş olanakları ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi konusunda fikir alışverişinde bulundu. Toplantıda iki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılması ve iş birliği alanlarının genişletilmesi için somut adımların atılması gerektiği belirtildi. İş dünyası temsilcileri, enerji, tarım, inşaat ve sağlık gibi alanlarda ortak projelerin geliştirilmesi ve sektörel iş birliklerinin güçlendirilmesi konusunda kararlılıkla hareket edeceklerini ifade etti. ULUSKON ve Nijerya Türkiye Büyükelçiliği arasındaki bu iş birliği toplantısı, Türkiye ve Nijerya arasındaki ticaret ve ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

ULUSLARARASI Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) ve Nijerya Türkiye Büyükelçiliği arasında iş birliği toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, Nijerya ile ULUSKON arasındaki iş birliğinin önemine vurgu yapıldı.

ULUSKON Genel Başkanı, Birleşmiş Milletler (UNOPS) Danışmanı ve Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) Danışmanı Nezaket Emine Atasoy ve Nijerya Türkiye Büyükelçiliği yetkilileri toplantıda iki ülke arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi ve ticaret hacminin artırılması için stratejik adımların atılması gerektiğini vurguladı. Toplantıya katılan iş dünyası temsilcileri, Türkiye ve Nijerya arasındaki iş birliğinin önemini vurgulayarak, iş olanakları ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi konusunda fikir alışverişinde bulundu. Toplantıda iki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılması ve iş birliği alanlarının genişletilmesi için somut adımların atılması gerektiği belirtildi. İş dünyası temsilcileri, enerji, tarım, inşaat ve sağlık gibi alanlarda ortak projelerin geliştirilmesi ve sektörel iş birliklerinin güçlendirilmesi konusunda kararlılıkla hareket edeceklerini ifade etti. ULUSKON ve Nijerya Türkiye Büyükelçiliği arasındaki bu iş birliği toplantısı, Türkiye ve Nijerya arasındaki ticaret ve ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.