ULUSKON ve Libya Büyükelçisi iş birliği toplantısı gerçekleştirdi

Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Genel Başkanı, Birleşmiş Milletler (UNOPS) Danışmanı ve Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) Danışmanı Nezaket Emine Atasoy, Libya Büyükelçi Mustafa Elgelaib ile iş birliği toplantısı gerçekleştirdi.

Ziyaret kapsamında ikili, Türkiye ile Libya arasındaki ticaretin artırılması ve olası iş birliklerini görüştü. Libya ve ULUSKON arasındaki bu iş birliği buluşması, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin daha da güçlendirilmesi için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Ticaretin artırılması ve iş birliği olanaklarının değerlendirilmesiyle, Libya ve Türkiye arasındaki dostluk ve ekonomik iş birliğinin daha da derinleştirilmesi bekleniyor. Bu görüşmede ele alınan stratejilerin, iki ülke arasındaki iş birliğini daha da güçlendirecek projelere dönüşmesi ve ticaret potansiyelinin maksimum düzeyde değerlendirilmesi hedefleniyor. Toplantıda, iki ülke arasındaki ticaret hacminin yeterince keşfedilmemiş büyük bir potansiyel taşıdığı vurgulandı. Ticaretteki büyüme potansiyelinin artırılması için daha fazla iş forumu, fuar ve ticaret heyeti ziyaretinin düzenlenmesi gerektiği belirtildi. Aynı zamanda, üst düzey iş insanlarının katılımıyla gerçekleştirilecek iş görüşmeleri ve müzakerelerin önemine vurgu yapıldı.

Büyükelçi Mustafa Elgelaib, burada yaptığı konuşmada, "Başkan Nezaket Emine Atasoy ve onun heyetini karşılamak bizim için bir onurdur. Saygıdeğer Başkan Atasoy'un gerçekleştirdiği projeleri yakından takip ediyor ve kendisinin faaliyetlerini takdir ediyoruz. Bize yaptıkları bu ziyaretin daha fazla Türk iş insanının Libya'yı seçmesi için vesile olmasını umuyoruz" dedi. ULUSKON Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy ise, "Libyalı iş adamları Türkiye'de her zaman hoşgörü ve iş birliğine açık bir ortamda karşılanacaklar. İki ülke arasındaki dostane ilişkilerin güçlendirilmesi için her zaman destekte bulunacağız. Libya'nın kalkınması için ULUSKON olarak her fırsatı değerlendirmeye hazır" diye konuştu.