ULUSKON Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy, Suudi Arabistan'da düzenlenen Cityscape Global-2023 etkinliğinde Bakan Alhogail ile bir araya geldi

Gerçekleştirilen ziyaret kapsamında, Başkan ATASOY,Riyad'taki dört günlük program kapsamında 200'den fazla konuşmacı ziyaretçilere bayındırlık, iskan ve emlak sektöründeki küresel boyutlu gelişmeleri anlattığını, gayrimenkul sektöründe dünyanın nereye gittiğini görmek ve bu sektörün dinamiklerini yakalayabilmek, doğru projelere ve lokasyonlara yatırım yapabilmek için bu fuara Türk iş insanlarının da katılmasının faydalı olacağına inandığını ifade etti. Atasoy, Suudi Bakanın kendisini bu küresel etkinliğe davet etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bakan Alhogail, görüşme esnasında Türkiye'nin bayındırlık, iskan ve emlak sektöründe büyük gelişme kaydettiğinden haberdar olduğunu, Türk yatırımcıları Suudi Arabistan'daki gayrimenkul projelerinin bir parçası olmalarını beklediğini, bu sektörde uluslararası ortaklıkların içinde olmak isteyen ve yeni yatırımlar yapma potansiyeli olan tüm Türk yatırımcıları aralarında görmek istediklerini belirtti. Suudi Bakan, Türk yatırımcıları Suudi Arabistan'a davet ettiğinin özellikle altını çizdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi