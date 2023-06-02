ULUSKON Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy: Hırvatistan ile ticari ilişkileri geliştirmek için çalışıyoruz

ULUSKON Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy, Hırvatistan ile ticari ilişkileri geliştirmek için çalıştıklarını ve Temmuz ayında gerçekleştirecekleri ziyaretin yeni kapılar açmasını beklediklerini belirtti. İki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin son yıllarda büyük ivme kazandığını söyleyen Atasoy, sektör temsilcileri ile ön temas sağladıklarını ve güneş enerjisi, perde grubu üretimi gibi alanlarda yatırımlar planladıklarını ifade etti.

ULUSKON Genel Başkanı, Birleşmiş Milletler (UNOPS) Danışmanı ve Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) Danışmanı Nezaket Emine Atasoy, Hırvatistan ile ticari ilişkileri geliştirmek için çalıştıklarını belirterek "Temmuz ayı içerisinde gerçekleştireceğimiz ziyaretin iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerimizde yeni kapılar açmasını bekliyorum. Bunun için gayret gösteriyoruz" dedi.

ULUSKON Genel Başkanı, Birleşmiş Milletler (UNOPS) Danışmanı ve Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) Danışmanı Nezaket Emine Atasoy, Ankara'da düzenlenen Hırvatistan Milli Günü ve Silahlı Kuvvetler Günü kutlama resepsiyonuna katıldı. Atasoy resepsiyonda, Türkiye ile Hırvatistan arasındaki ticari ilişkileri geliştirmek için planlanan yatırımlar ve iş birliği alanları hakkında Hırvatistan Ankara Büyükelçisi Hrvoje Cvitanovic ile görüştü.

'HIRVATİSTAN, TİCARİ DENGEDE POZİTİF OLDUĞUMUZ NADİR ÜLKELERDEN BİRİDİR'

İki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin son yıllarda büyük ivme kazandığını belirten Atasoy "Türkiye-Hırvatistan ticaret hacmi geçen yıl itibariyle, ilk defa 1 milyar doların üzerinde, 1 milyar 150 milyon dolar olarak gerçekleşti. Üstelik, Hırvatistan, ticari dengede pozitif olduğumuz nadir ülkelerden biridir. Geçen yıl ihracatımız 711 milyar dolar iken ithalatımız 439 milyon dolar olarak gerçekleşmişti. Şimdi biz ULUSKON olarak ülkemizin Hırvatistan'a ve komşu ülkelerine ihracat potansiyelini daha da artırabilmek için projelerimizi geliştirdik" şeklinde konuştu.

'TİCARİ VE EKONOMİK İLİŞKİLERİMİZDE YENİ KAPILAR AÇMASINI BEKLİYORUM'

Temmuz ayında Hırvatistan'a ziyarete gideceklerini ifade eden Atasoy "ULUSKON olarak iş insanlarımızla birlikte Temmuz ayı içerisinde gerçekleştireceğimiz ziyaretin iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerimizde yeni kapılar açmasını bekliyorum. Bunun için gayret gösteriyoruz" dedi.

'SEKTÖR TEMSİLCİSİ İLE ÖN TEMAS SAĞLADI'

Yapılacak olan ziyarette ağırlık verecekleri sektörleri belirten Atasoy "Her sektör temsilcimiz, Hırvatistan'daki muhatabı olan sektör temsilcisi ile ön temas sağladı. Bu kapsamda Temmuz'daki ziyaretimizle birlikte imza altına alınması planlanan yatırımlar ve iş birliği alanları; güneş enerjisi panel üretim ve montaj tesisi kurulması, güneş enerjisi üretim alanlarının oluşturulması, evsel atıktan enerji üretimi tesisi kurulması, hastane, ev, otel, yurt ve pansiyonları için perde grubu üretim tesisinin kurulması, Avrupa geneline ve özellikle Balkanlara hizmet verecek Türk-Hırvat Çokuluslu Lojistik Şirketinin Kurulması, Avrupa, Balkanlar ve İngiltere ile gerçekleştirilecek gıda ticareti alanına yönelik Hırvatistan'da gıda depolama tesisinin kurulması, tarım alanında ortak yatırım imkanlarının olgunlaştırılması, ilaç paketleme tesisi kurulmasına yönelik ortak bir çalışma yapılması" olduğunu ifade etti.